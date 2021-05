A pochi giorni dalla scomparsa le canzoni di Milva, in cd e streaming, vivono una nuova vita

Milva La Rossa ci ha lasciato da pochi giorni ma la sua musica continua, fortunatamente, a vivere, ad essere ascoltata e riscoperta.

Gli ascoltatori mensili sul suo profilo Spotify infatti sono saliti a quota 170.000 mentre l’ultima raccolta pubblicata da BMG/Sony Music Italy nel 2018, Milva, è stabile da giorni nella Top 30 della classifica vendite album su iTunes dove è arrivata anche a toccare la prima posizione.

L’album è un triplo cd ma non un semplice best of… al suo interno infatti sono contenuti alcuni dei più grandi successi dell’artista ma anche canzoni meno note tra cui alcune delle più amate dai collezionisti dei vinili. Nella tracklist anche tre brani cantati in lingua giapponese, paese in cui Milva è stata molto amata.

Il progetto, impreziosito da una copertina ideata da Luciano Tallarini, contiene 46 brani così suddivisi: nei primi due dischi trovano spazio le canzoni del periodo Ricordi e Metronome/Ricordi che copre gli anni dal 1967 al 1993 oltre a The Show must go on brano scritto da Giorgio Faletti e che ha rappresentato l’ultima partecipazione dell’artista a Sanremo nel 2007 e Non conosco nessun Patrizio, canzone tratta dall’ultimo album di inediti scritto da Franco Battiato e uscito nel 2010.

Il terzo disco contiene invece diverse canzoni mai masterizzate prima su cd. Da E per colpa tua a Va bene, da Diego Cao a Nel buio.

I brani cantati in giapponese sono invece Ho capito che ti amo di Luigi Tenco, Canzone di Don Backy e Da troppo tempo‘ di Colonnello/Albertelli.

È presente inoltre anche un assaggio tratto dall’opera teatrale Cantata di un mostro lusitano con le musiche di Peter Weiss e adattamenti di Strehler/Carpi.

Presenti anche due duetti, con Enzo Jannacci e con Astor Piazzola e la cover di Centro di gravità permanente di Battiato.

Vi ricordiamo inoltre che su Spotify potete seguire ed ascoltare anche la nostra playlist Milva Cittadina del mondo con canzoni scelte per noi nel 2018 dalla stessa Milva.

MILVA TRACKLIST