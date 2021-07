Buon compleanno alla nostra diva per sempre, Milva

La cantante era già arrivata terza l’anno prima e per la stessa firma, solo che in quell’occasione il brano intitolato Canzone era in accoppiata con Adriano Celentano che entrerà in combutta con l’autore, rompendo di fatto la loro amicizia e sodalizio artistico, perché pare esser stato “scippatore” della suddetta canzone.

Nel 1969 la cantante si presenta al Festival di Sanremo per la nona volta consecutiva, raccogliendo il più significativo successo in quel luogo con Un Sorriso , scritta da Don Backy e con lui in doppia esecuzione portata in gara, con cui giungeranno al terzo posto.

Il risultato è che come spesso accade subito dopo qualunque interprete spera di poterci lavorare e per Milva non sarà un aspettare troppo a lungo. L’interprete è perfetta per questa Alexander Platz che nel 1982 le ridà una notorietà musicale, dopo tanto teatro e scelte non sempre per tutti, importantissima. Il brano diventa letteralmente iconico per la sua carriera.

Franco Battiato è l’artista del 1981 in maniera inopinabile; suo l’album più venduto dell’anno, sua la vittoria a Sanremo come autore per Alice .

Le ultime apparizioni in quel di Sanremo per Milva non sono fortunatissime, non riuscendo mai a portare a casa un piazzamento importante ed addirittura, nel 1993, una cocente eliminazione. Sono però Festival con brani di autori importanti; scrive per lei Ron, nel 1990, una Sono Felice che profuma di brani in stile Mina degli anni 70, tutti passione ed accettazione di un rapporto complicato.

Nel 1993 è invece la coppia Facchinetti/Negrini, praticamente il mondo autorale dei Pooh a firmare la controversa Uomini Addosso con cui la cantante viene eliminata; si tratta di un tango ardito nei pensieri e nella forma. Fa anche discutere la copertina del disco che vede la cantante in giarrettiere e non saranno pochi quelli che, nonostante la forte sensualità, derideranno la scelta per un fatto d’età ( all’epoca Milva ha già 53 anni ).

Nel 2007 l’ultima apparizione con The Show Must Go On per la firma del grande Giorgio Faletti, che le scrive un album intero, la vede non entrare trai 10 classificati della serata finale, risultando a pari merito undicesima con tutti gli altri ( le cronache però svelano fosse penultima… ma non è lecito sapere. ). Il brano guadagnerà comunque una notevole popolarità.