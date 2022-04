Mile si prepara a conquistare l’estate con un brano ipnotico, “Sì, signorina”

Mille Sì signorina testo, significato e audio del nuovo singolo fuori dall’1 maggio e presentato live per la prima volta al Concerto Primo Maggio Roma 2022, grazie alla vittoria all’1MNEXT.

La cantautrice, laureata in Scienze della Moda e del Costume alle spalle, viene definita come una donna d’altri tempi. Nata a Roma ha debuttato nel mercato discografico nel 2020 con Animali, a cui hanno fatto seguito La vita le cose, Quella di Sempre, Cucina Tipica Napoletana, I Pazzi e Denti.

Scrive e pubblica i relativi videoclip come fossero un lungometraggio a puntate, una sorta di intreccio di fotografie su pellicola. Porta avanti anche una carriera da attrice di teatro e un progetto parallelo di musica elettronica chiamato Moseek.

Mille Sì signorina significato

Fuori dall’1 maggio per Ada Music Italy, Sì signorina, prodotto dalla stessa Mille insieme a unbertoprimo e Alessandro Di Sciullo, è un brano che mira ballare sulle note che raccontano una fresca storia d’amore. Ecco come ne parla la cantautrice:

La malinconia e la nostalgia sono il mio filo rosso, anche in studio di registrazione: è l’immensa ammirazione per i grandi di una volta. Immaginavo Gino Paoli e Raffaella Carrà suonare insieme a me e raccontare la storia di due innamorati, sotto la pioggia estiva, che pur non conoscendosi si mettono a nudo.

Mi posso far male, ma non per questo mi sento fragile e non perché io sia forte, ma perché sono solo allenata. Uno sguardo al passato, in quanto sono fatta di quello che ho vissuto e ascoltato, ma con i piedi ancorati nel presente. Questa sono io e di questo sono fatte le canzoni che scrivo.

MILLE SÌ SIGNORINA TESTO E AUDIO

Restiamo fermi

che i nostri occhi parlano

che cosa bevi?

dai resta che qualcosa avrò

ti presto un coltello

per questo imbarazzo

e mi tolgo il vestito di dosso

si ma tu che cosa ne sai

mi sfiori il viso e

Mi dici sì, sì, signorina

hai la pelle bianca

che col sole scotta

ti dico “ahi che male che mi sono fatta”

e si vede il doppio se divento rossa

Tu mi ricordi

un vecchio attore di Amarcord

quando mi parli

hai un piglio strano che non so

mio giovane vecchio, sarà colpa dell’alcol

e forse per questo impazzisco

non so cosa vorrei da te

mi sfiori il viso e

Mi dici sì, sì, signorina

hai la pelle bianca

che col sole scotta

ti dico “ahi che male che mi sono fatta”

e si vede il doppio se divento rossa

sì, sì, signorina

mi hai sorpreso sotto questa pioggia estiva

e ci somigliamo quando gli occhi lasciano

la matita nera messa un po’ di fretta

Mi dici sì, sì, signorina

hai la pelle bianca

che col sole scotta

ti dico “ahi che male che mi sono fatta”

e si vede il doppio se divento rossa

sì, sì, signorina

Mi dici sì, sì, signorina

Mi dici sì, sì, signorina

Mi dici sì, sì, signorina

Mi dici sì, sì, signorina

Mi dici sì, sì, signorina

sì, sì, signorina

Mi dici sì, sì, signorina

sì, sì, signorina