Mille pronta a pubblicare suo primo EP, “Quanti me ne dai” ma prima ci fa ballare con “Sbagliare sbagliare”

È tornata Mille, cantautrice già vincitrice dell’ultima edizione dell’1MNEXT 2022, il contest legato Concerto del Primo Maggio Roma, con un nuovo singolo, Sbagliare sbagliare, che anticipa l’uscita del primo EP della cantautrice, Quanti me ne dai in uscita il 28 aprile per ADA Music Italy.

Mille torna con un brano dal sapore definibile come “analogico”, non solo per l’epoca che gli elementi che lo compongono ci suggeriscono, ma anche per come questi sono perfettamente mescolati per creare ricordi che non sapevamo di poter vivere.

Un risultato frutto del lavoro di squadra degli autori, Mille con Davide Malvi, e dei produttori UNBERTOPRIMO, santabarbara e la stessa Mille.

Sbagliare Sbagliare racconta la storia di una ragazza che ama vivere la vita a pieno. Un brano per farci fa ballare con la cassa dritta…

“Madrid per 24 ore, festa in un locale gay, io unica donna, ballano tutti con me, ma vogliono il mio amico. Periodaccio in cui vorrei mandare a quel paese il mondo, ma alla fine il mondo mi piace e in questa canzone voglio dire che sbagliare o sentirsi sbagliati non è necessariamente sbagliato. Ho smesso di demonizzare gli errori miei e quelli degli altri, e sto molto meglio. Cassa dritta, synth Bla Bla Bla, si salta.”

Sul suo primo EP la cantautrice afferma:

“​Attraverso ‘Quanti Me Ne Dai’ voglio rompere il tabù del tempo che passa, andando contro le convenzioni del giudicare le qualità professionali, artistiche, fisiche di un individuo attraverso la lente dell’età. In un mondo dove la giovinezza sembra essere il passepartout del successo voglio cantare la mia età, portando in scena i miei 38 anni suonati.”

Prima di immergerci nel viaggio delle possibilità infinite che la vita ancora ci riserva, MILLE