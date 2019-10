Mika lancia il suo primo singolo in italiano, “Domani”

Mika, diventato famoso con la hit mondiale Grace Kelly, canta per la prima volta in italiano. Il brano si chiama Domani ed è la versione italiana di Tomorrow, canzone che fa parte del nuovo album dell’artista My Name Is Michael Holbrook.

Domani è in rotazione radiofonica dall’11 ottobre e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 18 ottobre. Si tratta di un brano passionale la cui versione originale è stata scritta da Mika stesso con Fyfe e prodotta da ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Mark Crew e Dan Priddy. La versione italiana è stata scritta insieme a Davide Petrella.

Il singolo parla della libertà di amare assumendosi i rischi di una relazione; e invita a buttarsi senza preoccuparsi delle conseguenze.

Sul brano, Mika ha dichiarato:

“In un mondo in cui c’è sempre un’opinione su tutto quel che viene fatto e ogni errore che facciamo viene catalogato per giudicarci e usato contro di noi, si finisce per aver paura di prendere rischi, buttarsi in qualsiasi avventura“. Il cantante prosegue: “questa però non è saggezza, o responsabilità, è soltanto paura. A volte, anche quando sappiamo di andare incontro a un disastro, sappiamo che bisogna dire “chi se ne frega del domani”. E se tutto andrà male e verremo giudicati per questo, non ci importa“.

Mika conclude quindi…

“Una vita vissuta col brivido e con gli errori vale 100.000 vite vissute giocando solo sul sicuro. È una canzone sulla libertà di non avere paura delle conseguenze, di quello che gli altri pensano“.

Con questo brano, Mika racconta il modo in cui egli stesso affronta la vita.

Del resto, il disco My Name Is Michael Holbrook, da cui il singolo è estratto, risponde alla decisione del cantante di rivelare – tramite la musica – la propria identità a partire dal suo nome anagrafico, e raccontare le sue esperienze, la sua storia famigliare e gli episodi della sua vita.

Mika, il tour in Italia

Da novembre, Mika partirà con il suo tour mondiale. Il cantante ha deciso di esibirsi anche in Italia; anzi, la tournée partirà proprio dal nostro Paese per poi proseguire negli Stati Uniti, in Canada, Sud America, Giappone, Cina e Korea.

In Italia, Mika terrà 12 concerti nei palasport. Queste sono le date:

24 novembre – Pala Alpitour di Torino;

26 novembre – PalaPrometeo di Ancona;

27 novembre – Palazzo dello Sport di Roma;

29 novembre – Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO);

2 dicembre – Modigliani Forum di Livorno;

3 dicembre – Mediolanum Forum di Assago (MI);

1 febbraio 2020 – Kioene Arena di Padova;

2 febbraio – PalaOnda di Bolzano;

5 febbraio – Teatro PalaPartenope di Napoli;

7 febbraio – Palaflorio di Bari;

8 febbraio – Palacalafiore di Reggio Calabria.

I biglietti per i concerti italiani di Mika sono già disponibili.

MIKA Domani testo

Qui di seguito potete leggere il testo di Domani:

Domani, Domani, Domani



Tu ed io, siamo davvero

Davvero non così innocenti

Le conseguenze non saranno facili

Da qui, ogni strada porta al rimpianto

Ma se questo non è quello che volevi

Allora perché sei venuto anche qui? Sono le 2 del mattino

Se questo non è quello che volevi

Allora perché hai messo una faccina nel tuo messaggio allora?

Sedile posteriore, luce spenta

Finestrino aperto, stereo acceso

Quindi baciami sul sedile posteriore della mia Benz vintage

Oh, chi se ne frega di domani?

Quando arriva, allora potremo preoccuparci

Oh, chi se ne frega di domani?

Quindi baciami alla luce di mille stelle

Oh, chi se ne frega di domani?

Quando sai quanto siamo fortunati

Oh, domani preoccupati per domani

Stare qui insieme

Allungando ogni secondo in più

So che ti stai innervosendo

Ma questo è un casino per cui vale la pena lottare

Ma se questo non è quello che volevi

Allora perché sei venuto anche qui? Sono le 2 del mattino

Se questo non è quello che volevi

Allora perché hai messo una faccina nel tuo messaggio allora?

T-shirt fuori, brezza che entra

Sedile in pelle che si impiglia sulla pelle

Quindi baciami sul sedile posteriore della mia Benz vintage

Oh, chi se ne frega di domani?

Quando arriva, allora potremo preoccuparci

Oh, chi se ne frega di domani?

Quindi baciami alla luce di mille stelle

Oh, chi se ne frega di domani?

Quando sai quanto siamo fortunati

Oh, domani preoccupati per domani

Ma se dici che ci sarai domani

Allora ti amerò domani

Quindi baciami sul sedile posteriore della mia Benz vintage

Oh, chi se ne frega di domani?

Quando arriva, allora potremo preoccuparci

Oh, chi se ne frega di domani?

Quindi baciami alla luce di mille stelle

Oh, chi se ne frega di domani?

Quando sai quanto siamo fortunati

Oh, domani preoccupati per domani