Midorii si aggrappa a “Saturno” per raccontare la forza di un amore

Midorii ha pubblicato lo scorso 23 aprile il suo nuovo singolo, Saturno.

Classe 1991, Midorii è una cantautrice italiana con all’attivo studi di canto jazz e violino presso il Conservatorio di Matera, progetti di matrice jazz (sia in Italia che all’estero), apparizioni in Rai (come solista ma anche come corista a Domenica In, L’Anno che verrà e Buon compleanno Pippo) e, nel 2020, al fianco di Achille Lauro come corista nei brani: Me ne Frego, Bam Bam Twist e per l’album 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band.

Ed è nel 2020 che avvia il suo progetto di inediti, scritti e prodotti insieme a Teo De Bonis. Il primo singolo esce l’1 gennaio per Visory Records e si intitola Salto. Ora è la volta di Saturno.

Il brano, prodotto da Teo De Bonis e Daniele Vantaggio, è il secondo singolo dell’artista firmato Visory Records e continua il percorso atto a stabilire un sound ed un flow unici e riconoscibili, partendo dal pop fino a ricevere le influenze di tutto il suo background musicale.

Ecco come ne parla Midorii: