Michele Merlo: la volontà di difendere il proprio credo nel singolo “Aquiloni”

E’ uscito il 20 settembre il nuovo singolo di Michele Merlo intitolato Aquiloni. Il pezzo è stato scritto dal cantautore stesso ed è ricco di sonorità che ricordano una forma ibrida di pop rock con sfumature indie. Il tutto realizzato grazie anche alla sapiente produzione di Federico Nardelli e Giordano Colombo.

“Non è una canzone che salverà la musica italiana, ma sicuramente ha salvato la mia. Ci ho messo dentro tutta la voglia di difendere quello in cui credo, di darmi il modo più autentico possibile attraverso la musica.”

Queste le parole con cui Michele Merlo presenta Aquiloni.

MICHELE MERLO

Michele Merlo, nato nel 1993, è cresciuto tra Italia e Inghilterra. La sua musica è influenzata dalle band indie rock anglosassoni, come Arctic Monkeys, Kings of Leon e The 1975.

Il suo percorso live prende il via nel 2016, quando inizia a suonare i suoi brani inediti aprendo i concerti di importanti gruppi internazionali come i Foals e The Neighbourhood.

Entra nel cast di Amici ed esordisce con l’album Cinemaboy che conquista il primo posto in classifica alternativa iTunes e riceve il plauso della critica.

Il primo singolo in italiano Tutto per me registra oltre un milione di stream su Spotify. Questi risultati hanno portato Michele in testa alla classifica Viral.

I singoli successivi Non Mi Manchi Più e Mare (Qui il nostro articolo) hanno confermato un’attitudine cantautorale a metà tra la tradizione italiana e le influenze anglosassoni.

Quest’anno il cantautore ha aperto i concerti di Emma (ne abbiamo parlato Qui).