Ieri sera durante la semifinale di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia Michele Bravi si è sciolto in lacrime dopo che la presentatrice gli ha mostrato un filmato che ha riassunto, oltre alla sua carriera, l’ultimo difficile anno.

Il ritorno di Michele Bravi in tv, dopo il tragico incidente che lo ha visto coinvolto nel 2019, è avvenuto a Verissimo dove il cantante ha rotto il silenzio per la prima volta.

Ma il modo in cui l’artista aveva bisogno di spezzare questo silenzio assordante era attraverso la musica e questa possibilità è arrivata grazie a Maria De Filippi che ha risposto ad un suo messaggio Whatsapp…

Ma partiamo dall’inizio. Nel video il ragazzo ha raccontato gli ultimi mesi della sua vita con queste parole…

“Quando vivi un trauma, succedono tante cose dentro di te. Una delle sfide più grandi per me è stata proprio abituarsi al silenzio, quello intorno, quello che mi avvolgeva completamente: io non riuscivo a sentire gli altri. E abituarsi all’assenza di suono, per me che ho sempre lavorato con il suono, è stato molto difficile. Io ho avuto la fortuna di non essere mai stato solo. Ho capito che il dolore non ha senso; però, quando due dolori si incontrano e si confrontano, la potenza che quella cosa può far nascere è infinita, ed è l’unico modo per ritornare qui, adesso. Esiste un modo per ritornare alla realtà, esiste. Era la musica la soluzione a quel silenzio.”

Dopodiché Maria De Filippi racconta come le sia arrivato un messaggio molto lungo ma discreto, “in punta di piedi” nei modi, in cui Michele Bravi le chiedeva una mano per uscire da questo silenzio.

Da lì l’ospitata durante il pomeridiano di Amici…

“Mi hai raccontato che non riuscivi più ad andare in tv, a stare su un palco, che avevi paura del pubblico e di certe reazioni… Dicevi che non sapevi se saresti riuscito a rimanere e invece sei rimasto fino alla fine.”

A questo punto Michele, piangendo per l’emozione, ha ringraziato pubblicamente la conduttrice per tutto, ma per una cosa in particolare…

“Se io penso a me l’anno scorso, questo giorno un anno fa, c’era veramente solo il silenzio. Solo quello. E tu sei stata la prima persona, e non lo dico per piaggeria, la prima persona che mi ha chiesto di cantare quando tutti gli altri insistevano a chiedermi come stavo. E io qua riesco per la prima volta a rispondere alla domanda ‘come sto’. E ti devo ringraziare tantissimo, devo ringraziare anche i miei colleghi che mi hanno aiutato tanto a tornare qua sopra. Sai, la prima volta che senti un silenzio che si rompe, o è un rumore o una melodia. Questa volta è stata una melodia, grazie a te!. Mi piacerebbe tanto continuare a interrompere in silenzio, continuare a cantare e arrivare fino in fondo”.

Ieri sera questo silenzio si è sgretolato un po’ di più, Michele Bravi infatti è stato il primo artista della serata a conquistare la finalissima di Amici Speciali.

Qui il video dell’intenso momento della serata.