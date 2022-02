Sanremo 2022: Michele Bravi debutta da registra con il video di “Inverno dei fiori”

Michele Bravi Inverno dei fiori video ufficiale del brano in gara al Festival di Sanremo 2022.

Il brano presentato dal cantautore al Festival (qui la nostra intervista) è già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Fuori ora anche il videoclip ufficiale del brano che segna il debutto alla regia dell’artista.

Michele Bravi Inverno dei fiori video

Michele, che ha lavorato con Roberto Chierici alla realizzazione di questo progetto, definisce così il videoclip di Inverno dei fiori:

Un viaggio nella solitudine che attraversa il percorso delle stagioni. In una banchina metropolitana circondato da figure inanimate e silenziose, la ricerca dell’intreccio umano viene raccontata attraverso la finzione teatrale dove lo scambio artistico permette di scoprirsi così simili e vicini.

Una metamorfosi floreale chiude il racconto visivo come metafora di una richiesta d’aiuto. Un racconto di come il supporto reciproco sia l’essenza profonda dell’amore e contenga sempre in sé il seme della rinascita. Per rifiorire ogni giorno. Come fiori, anche d’inverno.

Inverno dei fiori è stata scritta da Michele Bravi, Cheope, Raige Vella ed è una canzone d’amore, fragile che riflette sul concetto di umanità, empatia e condivisione, raccontando quanto l’intreccio umano sia l’unica via per imparare l’amore. La musica è di Federica Abbate, Michele Bravi e Francesco Catitti che ne ha curato anche la produzione.

Annunciate anche le date del nuovo tour “LIVE A TEATRO”, prodotto da Vivo Concerti (qui date e biglietti).

Foto di Roberto Chierici