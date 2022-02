Videointervista a Michele Bravi: “L’inverno dei fiori non è un ossimoro, ma è qualcosa di possibile”

Sanremo 2022 Michele Bravi torna al Festival a cinque anni dal debutto sul palco dell’Ariston avvenuto nel 2017 con Il Diario degli errori. Anche questa volta un titolo che già da solo racconta una storia per il brano con cui il cantautore gareggerà nelle kermesse… Inverno dei fiori. Per l’occasione il nostro Prof di latino, Davide Misiano, lo ha intervistato per noi.

Michele, che da maggio prossimo tornerà in tour nei teatri italiani (qui per date e biglietti), ci ha raccontato tra le altre cose il significato di questa canzone dal testo molto profondo. E ancora del sodalizio, ormai consolidato, con Cheope, dell’importanza del team nella collaborazione alla scrittura e composizione dei suoi brani e dell’incontro con Raige, per la prima volta tra i suoi autori.

Ma non solo… nell’intervista si parla anche della cover scelta per la serata di venerdì 4 gennaio 2022, Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi di Lucio Battisti e anche dei suoi intenti per il FantaSanremo.

E La Geografia del buio? C’è ancora perché l’inverno dei fiori non ne è l’uscita ma una visione aperta che ci ricorda l’importanza di disimparare tutto e abitare gli attimi del tempo, gli attimi dell’amore.

A seguire l’intervista, buona visione.

Sanremo 2022 Michele Bravi videointervista

Foto articolo di Roberto Chierici