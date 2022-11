Michele Bravi e Federica Abbate di nuovo insieme per un singolo Disney: ecco “Antifragili”

Si intitola Antifragili una nuova collaborazione che ha visto lavorare insieme i due storici amici Michele Bravi e Federica Abbate, questa volta per conto del gigante Disney in occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche del nuovo classico a tinte LGBT Strange World.

Il brano è stato scritto a più mani dagli stessi Federica Abbate e Michele Bravi insieme a Cheope, Alex “Raige” Vella e Francesco “Katoo” Catitti, che si è occupato anche della produzione del pezzo.

MICHELE BRAVI E FEDERICA ABBATE ANTIFRAGILI significato del brano

I due artisti hanno presentato dal vivo la canzone in anteprima assoluta in occasione della presentazione del film al cinema Odeon di Milano pochi giorni fa. Parlando del significato del pezzo, Michele Bravi ha dichiarato:

Antifragili è un brano che cerca di tradurre nello spazio di una melodia tutta l’umanità e la tenerezza raccontati nel film Disney Strange World – Un Mondo Misterioso. La canzone riflette sul concetto di antifragilità, anche su ispirazione del filosofo libanese Nicholas Taleb. L’antifragilità è infatti la caratteristica propria degli esseri viventi di rimarginarsi dopo qualsivoglia trauma, nel caso della storia del film in senso umano, familiare e ambientale.

Federica Abbate ha inoltre aggiunto:

Scrivere “Antifragili” per il nuovo film Disney “Strange World – Un Mondo Misterioso” è stato bellissimo perché mi ha permesso di tornare ad essere bambina. In questo brano originale abbiamo cercato, con l’aiuto della musica, di raccontare la complessità di una potente capacità esclusiva dei sistemi viventi: l’antifragilità. In Strange World – Un Mondo Misterioso viene esplorata attraverso tre livelli di storytelling: quello ecologico, legato al trauma che sta vivendo il pianeta e che i protagonisti cercano di risolvere e risanare; quello generazionale, ossia la frattura comunicativa tra i personaggi protagonisti che rappresentano tre generazioni a confronto e mostrano come le ambizioni riversate dai padri sui figli possano venire disattese e quello esistenziale, rappresentato dalle difficoltà che ognuno di noi affronta nella vita, diventando più forte superandole.

michele bravi federica abbate Cado testo, audio e video

Siamo esseri speciali

E rinasciamo quasi fossimo immortali

Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani

Com le piante gli animali

Fiori che nascono se tagli i rami

Volti di montagne sui fondali laghi negli occhi spenti dei vulcani

E ci asciughiamo le lacrime lavandoci la faccia

E siamo bravi a tuffarci anche di pancia e ci basta un abbraccio come armatura

E tutto il buio che hai intorno non fa più paura

Se il cuore della terra piano si spegne,

Per risvegliarlo presteremo i nostri battiti

Sai che nessuno resta a pezzi mai per sempre

Che siamo tutti per definizione antifragili, antifragili

Nonostante l’incendio tutto il fumo che si alza e copre anche il cielo rompe il silenzio

Le foreste che fanno come uno strappo, spezza il ce,mento

Riesci ancora a sentire il calore del vento

Riscaldarci di nuovo dal lungo inverno

E tratteniamo le lacrime truccandoci la faccia in piedi anche se siamo carta straccia

E ci basta un abbraccio come armatura

E tutto il buio che hai intorno non fa più paura

Se il cuore della terra piano si spegne,

Per risvegliarlo presteremo i nostri battiti

Sai che nessuno resta a pezzi mai per sempre

Che siamo tutti per definizione antifragili, antifragili, antifragili

Con gli occhi aperti nel sole perché di tristezza lo sai non si muore

Che anche se sotto zero lo senti il cuore

Lo stesso si muove

E quando tutto sembra sbagliato prendimi ancora per mano, ricordagli sempre che siamo antifragili, antifragili, ricordagli sempre che siamo antifragili, antifragili

ricordagli sempre che siamo antifragili, antifragili

ricordagli sempre che siamo antifragili, antifragili

ricordagli sempre che siamo antifragili, antifragili