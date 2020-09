Michele Amadori ha lanciato il nuovo singolo “Fatti due conti”

Michele Amadori lancia il nuovo singolo Fatti due conti.

Il singolo è scritto da Alessandro Hellmann (testo) e dallo stesso Amadori (musica), con la produzione artistica di Fischer Boom (Pierpaolo Ranieri e Marco Rovinelli).

Fatti due conti è disponibile nei digital store ed in rotazione radiofonica.

Il brano è un bilancio di metà percorso che affronta il passare del tempo con la consapevolezza che può attivare qualsiasi cambiamento.

MICHELE AMADORI – FATTI DUE CONTI (VIDEOCLIP)

Il videoclip ufficiale è diretto da Enrico Ventrice, regista e produttore che ha lavorato anche come Supervising Producer per l’ufficio di corrispondenza RAI di New York.

Enrico Ventrice e Michele Amadori sono amici di vecchia data ed entrambi calabresi.

Non a caso le riprese sono state effettuate a Soverato, in Calabria per rendere omaggio al mare e ai paesaggi del territorio.

Nel brano hanno suonato Massimiliano Rosati alla chitarra, Luciano Zanoni al piano e alle tastiere, Pierpaolo Ranieri al basso e Marco Rovinelli alla batteria e ai cori.

Michele Amadori – Biografia

Michele Amadori ha pubblicato sei album: Come siamo strani (1994), Ma che m’importa (1998), Quello che sento (2001), Protesto (2005), Sono pezzi miei (2010) e Fermo al piano (Musica per ascensori) (2018).

Il primo singolo dell’ultimo album, dal titolo Musica per ascensori, ha ricevuto ottime critiche anche da Vincenzo Mollica e Fiorello:

Mollica: “A doreciakgulp è arrivata notizia di un cantautore davvero fortissimo dotato di grande ironia. Si chiama Michele Amadori e il suo brano Musica per ascensori è un vero gioiello. Dedicato a tutte le intemperie di chi sogna di fare il cantante” Fiorello: “Molto forte. A me ha ricordato i grandi cantautori. Si chiama Michele Amadori, non fa polli… È fortissimo. Bello questo pezzo”

Michele Amadori, cantautore raffinato ed ironico è il co-fondatore insieme ad Alessandro Gaetano (nipote di Rino Gaetano) e tastierista della nuova Rino Gaetano Band, la tribute band ufficiale seguita da Anna Gaetano e attiva da marzo 2015.

Come musicista ha avuto varie collaborazioni e live con diversi cantautori (Roberto Casalino, Artù, Jacopo Ratini, Luca Bussoletti).

Ha partecipato ad alcuni premi e festival nazionali di musica d’autore, ricevendo riconoscimenti al Premio Augusto Daolio, Premio Lunezia Giovani, Contursi Festival, Musica Controcorrente, Targhe d’autore Controcorrente ed il Premio Pandora.

È compositore di diverse colonne sonore per documentari e film d’animazione prodotti dalla Rai.

Immagini di copertina ed articolo di Ernesto Sestito