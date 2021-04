Mia Martini: nell’album “Semplicemente amore – dal vivo” un concerto inedito

Mia Martini Semplicemente amore – dal vivo

Uscirà il 2 aprile l’album Semplicemente amore – dal vivo, un disco che riproduce integralmente il bellissimo concerto inedito, tenuto da Mia Martini a Calvi.

La compianta artista scomparsa ormai 26 anni fa, visse a Calvi, in Umbria, per alcuni anni nel periodo in cui si chiuse in sé per ritrovare le motivazioni per tornare in grande stile.

Il concerto si tenne nella piazza principale del paese in provincia di Terni e Mia Martini per la sua emozionante esibizione non volle alcun compenso. Dell’evento non esistono foto o video, ma solo questa registrazione.

MIA MARTINI SEMPLICEMENTE AMORE – DAL VIVO

Questa la tracklist dell’album, edito dall’etichetta D’idee e disponibile in versione Cd audio.

1 – Donna

(Enzo Gragnaniello)

2 – Danza pagana

(Mimmo Cavallo)

3 – Almeno tu nell’universo

(Bruno Lauzi – Maurizio Fabrizio)

4 – E non finisce mica il cielo

(Ivano Fossati)

5 – La donna cannone

(Francesco De Gregori)

6 – Valsinha

(Chico Buarque De Hollanda – Vinicius De Moraes – Sergio Bardotti)

7 – Piccolo uomo

(Dario Baldan Bembo – Bruno Lauzi – Michelangelo La Bionda)

8 – Amanti

(Maurizio Fabrizio – Luigi Albertelli)

9 – Minuetto

(Dario Baldan Bembo – Franco Califano)

10 – Vedrai vedrai

(Luigi Tenco)

11 – La nevicata del ’56

(Carla Vistarini – Franco Califano – Luigi Lopez – Fabio Massimo Cantini)

12 – S.O.S. Verso il blu (bonus track)

(Carla Vistarini – Luigi Lopez)