MI AMI 2023: cast, biglietti, abbonamenti per il festival musicale di Milano con decine di artisti in cartellone

MI AMI 2023 cast e info.

Torna anche quest’anno, con la 17esima edizione in 19 anni, il MI AMI 2023. Un nuovo palco per uno degli eventi più attesi dell’anno con base a Milano il 26, 27 e 28 maggio 2023.

L’atteso evento organizzato da Better Days nella suggestiva location dell’Idroscalo di Milano presso il Circolo Magnolia, quest’anno acquisisce un nuovo palco, il sesto. Ecco i nomi:

Palco Dr. Martens

Palco Sephora

Palco idealista

MI FAI

Twinkly Stage

Engine Arena

A raccontare per immagini lo spirito e il claim di questa edizione è un manifesto della giovane illustratrice Ana Miminoshvili. Ma come ogni anno tante saranno le illustrazioni che accompagneranno i tre giorni di festival con i concerti illustrati al palco MI FAI che ospiterà Stefano Tesei, Massimiliano Di Lauro, Enrico Pantani, Elisabetta Banchi e Giulia Dallara, per la direzione artistica di Fortuna Todisco (Paw Chew Go Festival).

Stefano Bottura, direttore del festival, spiega:

“Secondo noi è importante sottolineare che MI AMI è un Festival. Non smetteremo mai di dirlo forte e chiaro perchè è importantissimo: ‘Questo è un festival’, non è una rassegna, non è l’ennesimo evento passerella in piazza gratuito, non è nemmeno un concerto. È qualcosa di molto di più. Oltre al fatto che i concerti sono cento, il MI AMI è un Festival, cioè qualcosa di radicalmente diverso: un’esperienza totale che ti lascia ‘qualcosa’ a livello profondo, esistenziale, emozionale, identitario.

È l’inaspettato, le sorprese, gli incontri, la magia, gli scambi. Sono i musicisti la musica le parole il buio la luce la natura i baci i sapori il sudore le scintille i brividi. Tutto questo non ha prezzo, ha un valore incalcolabile a livello di energia e crescita personale. MI AMI è un festival e siamo fieri e orgogliosi nel ribadirlo anche quest’anno ad alta voce, con la voce di 20mila ragazze e ragazzi che verranno a viverselo fino in fondo”.

Volete scoprire il cast del MI AMI 2023, come arrivarci e acquistare biglietti e abbonamenti? Cliccate in basso su continua.