Rudy Zerbi elimina Mezkal da Amici (ma potrà ritornare a fare i casting a settembre)

Una delle apparizioni più veloci della storia di Amici di Maria De Filippi quella del cantautore Mezkal (qui la sua storia prima del programma) ma di certo non per demeriti suoi. Ad ammetterlo è stato il suo stesso professore, Rudy Zerbi.

Tre settimane fa Rudy ha chiesto alla produzione di poter far entrare nella scuola Diego Taralletto, in arte Mezkal. La sua intenzione era quella di sostituire uno dei suoi tre cantanti in gara, Aaron, Jore e Piccolo G.

In realtà i ragazzi in lizza per sostituzione sono poi rimasti in due in quanto Jore ha dovuto abbandonare la scuola per motivi personali. Nel frattempo Mezkal ha presentato il suo inedito intitolato Quattro, si è esibito tre volte davanti ai giudici esterni cantando brani internazionali e italiani, tra questi l’ultimo singolo di Chiello, classificandosi però sempre tra le ultime tre posizioni.

Stesso risultato per la gara votata dal pubblico con le Views su TikTok. In compenso il ragazzo ha potuto, grazie alla vittoria nel contest Marlù, fare una lezione di canto che, se da una parte ha messo in luce le sue qualità, dall’altra ha anche sottolineato il fatto che c’è ancora molto da lavorare su di lui.

Anche per questo motivo Rudy Zerbi ammette lo sbaglio e, nella puntata del 5 marzo (registrata il 23 febbraio), prende la decisione di eliminare Mezkal dandogli la possibilità di ritornare ai casting di settembre. Il suo è stato (di Zerbi) un errore di valutazione sulle tempistiche, e lo ammette con queste parole:

Mezkal, che ha comunque ottenuto un buon riscontro sul web, tornerà quindi nei casting di settembre e, molto probabilmente, riuscirà a conquistare un posto nella 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi.