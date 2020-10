Sarà disponibile dal 23 ottobre il nuovo singolo di MERLOT Lacrime da bere (Virgin Records / Universal Music Italia), che arriva dopo il buon riscontro di Ventitre e Sparami nel petto.

In Lacrime da Bere si avverte un’attitudine compositiva diversa. Una consapevolezza che ha portato l’artista a diminuire l’utilizzo dell’elettronica per concentrarsi, invece, sulle chitarre graffianti e funky.

Un testo disilluso, con parole dirette e malinconiche che descrivono una situazione fortemente autobiografica.

“Lacrime da bere sono io al 100 per cento con la formula che più amo cioè la semplicità. Non abbiamo fatto uno studio di suoni particolari e ricercati avevamo solo un po’ di rabbia e malinconia accompagnate da una Fender Stratocaster. Non amo dare un particolare significato al brano, che comunque non è affatto nascosto, ad alcuni darà la carica mentre altri penseranno ‘ora vado a tagliarmi le vene’, dipende tutto da come vuoi vederla. Rassegnazione o rivoluzione?”

Queste le parole di MERLOT per descrivere Lacrime da Bere.

MERLOT LACRIME DA BERE

“Farà male per sempre allora stringimi baby

Che farà meno male se lo passiamo insieme

Stringono i polsi queste catene nere

Sti stronzi non ci avranno dai versami da bere

so che non fanno per te la canzoni d’amore

poi le ascolti di nascosto senza fare rumore

Se piangi è normale lacrime da bere

Piove da sempre vaffanculo non voglio ricadere”

Il nome di MERLOT è apparso tra i 20 selezionati dalla Commissione di Sanremo Giovani per il programma AmaSanremo che prenderà il via il 29 ottobre in seconda serata su Raiuno.