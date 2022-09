Meg torna con l’album “Vesuvia”. Fuori anche il singolo “Aquila”, un inno alla sorellanza cantato con Elisa ed Emma

Meg Aquila è il nuovo estratto dal nuovo album della cantautrice. Il 30 settembre è fuori Vesuvia, il nuovo album di Meg, già iconica voce dei 99 Posse. In contemporanea viene lanciato nelle radio il nuovo singolo estratto, Aquila. Il brano è un inno alla sorellanza che vede unite le voci di Meg, Elisa ed Emma.

Partiamo dall’album…

VESUVIA è un disco innegabilmente legato alle origini partenopee di MEG, e la scelta del titolo non è, quindi, una coincidenza. È lei stessa a raccontarlo:

“Sono cresciuta alle falde del Vesuvio, la sua sagoma è casa e sento il suo richiamo sempre, anche quando sono dall’altra parte del mondo. Lo sogno di notte in maniera ricorrente: sin da bambina sono ossessionata da lui, è una presenza imponente nella mia coscienza ed è parte indissolubile di me. Ogni sua zolla, ginestra, sentiero, è come se fossero mia cellula, capello, ruga. È mia madre e mio padre. Da quando ho aperto gli occhi lui è il mio imprinting.“

Sono 12 le tracce che compongono il disco. Canzoni che si sono stratificate mese dopo mese e poi, a causa della pandemia, sono rimaste a lungo protette in un magma incubatore fino al momento del risveglio, quando, come in un’eruzione vulcanica improvvisa, in una manciata di mesi hanno dato vita a VESUVIA.

Le canzoni, pur avendo ognuna una propria ben definità personalità, sono pianeti dello stesso Sistema Solare, legati imprescindibilmente gli uni agli altri dalla stessa forza gravitazionale. Il Sole attorno al quale tutto si muove, è il sound dark ed elegante: i sintetizzatori, le batterie elettroniche distorte, gli arpeggiatori e la vocal production sono stati studiati ad hoc per creare l’habitat ideale di VESUVIA.

“Una tana scura, una casa-cratere, un tempio nascosto in cui accadono riti solenni, dove si piange per un mondo che va a rotoli e dove si ride fino alle lacrime, perchè la vita è un magma di macigni di dolore e gioia leggera.”

Il disco è stato anticipato dai singoli Non ti nascondere, FORTEFRAGILE e Arco e Frecce feat. Altea, Alice, SANO e specchiopaura dei Thru Collected.

VESUVIA è stato prodotto dalla poliedrica MEG insieme alle preziose collaborazioni di Frenetik, Orang3, Fugazza, Suorcristona, Tommaso Colliva e David Chalmin. Mix e master a cura di Andrea Suriani.

Oltre agli ospiti già citati sono presenti anche il nuovo talento hard neomelodic NZIRIA e la pianista francese di fama mondiale Katia Labèque. L’album esce per Asian Fake/Sony Music.

Meg Aquila feat. Elisa ed Emma

Dal 30 settembre è in rotazione radiofonica Aquila feat. Elisa ed Emma. Il pezzo viene descritto come una canzone elegante e potente sulla sorellanza. Ecco come la spiega la stessa MEG:

“Aquila racconta di sorellanza. Di quelle amiche-sorelle che sono fonte di ispirazione costante e ti sorreggono quando ne hai bisogno. Volevo cantarla insieme ad Elisa ed Emma per creare una sorta di triangolo magico: tre streghe buone che si incontrano intorno a un fuoco, in una foresta, e ballano, si raccontano, ridono, cantano, piangono, si guardano negli occhi e si riconoscono, pur essendo così diverse. La voce di Elisa è aria, acqua, quella di Emma è roccia e fuoco. Insieme, le nostre voci diventano un unico coro in cui confluiscono tutti gli elementi, in cui gli opposti si completano, proprio come accade nelle amicizie più indissolubili e vere.“

TESTO E AUDIO

In arrivo