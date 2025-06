Medy torna con la consapevolezza che “Una Vita Non Basta” e annuncia l’uscita del nuovo album

Anticipato da un teaser pubblicato su Instagram, in cui l’artista racconta il suo ritorno alla vita vera, Una Vita Non Basta è il nuovo album di Medy, in uscita venerdì 4 luglio per Warner Music Italy (qui il pre-order).

Il disco – che nasce dalla necessità di fare ordine tra i ricordi e le consapevolezze maturate lungo un percorso tutt’altro che lineare – alterna momenti di grinta pura a passaggi intimi e profondamente umani, in cui il rapper si mette a nudo per raccontare senza filtri le sue fragilità, le sue colpe, ma anche l’amore per la sua famiglia e per chi gli è stato accanto nei momenti più difficili.

Una Vita Non Basta è dunque la voce di chi ha vissuto sulla propria pelle il peso delle scelte, ma ha deciso di trasformarlo in musica. È il racconto di chi ha sbagliato, ha pagato e ha trovato nel rap uno spazio per ripartire.

Ed ecco che l’album non rappresenta un punto d’arrivo, bensì una dichiarazione d’intenti. Non è solo lo specchio del passato, ma anche e soprattutto un passo verso il futuro.

“UNA VITA NON BASTA” PER MEDY

Anticipato dal singolo A Voce Bassa, l’album – all’interno del quale potremmo trovare diverse collaborazioni: da Sayf a Baby Gang, passando per Rizzo e Raste – si caratterizza per la presenza di un universo sonoro estremamente ampio e stratificato, che spazia da produzioni crude e minimali a beat trascinanti pensati per ballare.

Il risultato? Un equilibrio calibrato tra introspezione e istinto, tra racconto personale e visione collettiva.