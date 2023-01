Medy pubblica l’Ep d’esordio “Nove chiamate” con tre speciali collaborazioni

Il rapper italo-marocchino Medy pubblica il suo primo Ep, Nove chiamate. Il disco, in uscita il 13 gennaio 2023 per Columbia Records Italy/Sony Music Italy, è già disponibile in pre-save su Spotify e pre-add su Apple Music (qui il link).

L’Ep è composto da sette brani. Ad anticipare la sua uscita, è stato il singolo Tchikita. Questo brano unisce le due anime di Medy; e mostra le caratteristiche del suo nuovo progetto: romantico, allegro e più pop, con l’imprinting street, crudo e malinconico che ha caratterizzato la prima fase della carriera dell’artista.

Medy duetta con Capo Plaza.. e altri due artisti ancora ignoti

All’interno del progetto, ci sono tre speciali collaborazioni con altri cantanti. La prima collaborazione ad essere svelata è quella con Capo Plaza, nel brano Arai. Per scoprire le altre, bisogna aspettare l’uscita di Nove chiamate il 13 gennaio.

Di seguito, la tracklist dell’Ep:

1. Chiamare 2

2. Arai feat. Capo Plaza

3. Tchikita

4. Lovés feat. ?

5. Soffocare

6. Cicatrici feat. ?

7. 28 Palline

Nove chiamate, il cortometraggio

Il disco è stato anticipato anche dall’uscita di un cortometraggio omonimo, Nove chiamate – il film, online sul canale YouTube di Medy dal 6 dicembre 2022.

Le immagini raccontano uno dei periodi più difficili della vita del rapper. Il cortometraggio inizia con la fuga, ancora minorenne, dagli assistenti sociali durante il processo. Da questo momento in poi c’è un periodo di latitanza di tre mesi, in cui Medy viene accolto da una ragazza e ospitato a casa sua. Le autorità riescono poi a trovarlo; e il giovane artista viene arrestato per evasione e possesso di droga.