E’ uscito Lose Control, il nuovo brano del trio di produttori Meduza che tornano dopo il successo mondiale ottenuto con il singolo multi-platino Piece Of Your Heart, anche questa settimana nella Top 30 della classifica radio Earone a diverse settimane dall’uscita (Qui il nostro articolo).

Per Lose Control (Island Records – Universal Music) il collettivo Meduza torna a collaborare con i Goodboys, ma anche con la cantante dalla voce precisa, ipnotica e potente Becky Hill.

MEDUZA X GOODBOYS X BECKY HILL

Con Piece Of Your Heart sono stati registrati dei numeri da record. 600 milioni di stream, ma anche certificazioni in 21 paesi, suddivise in 10 dischi d’oro, 5 di platino, 4 doppio platino, 1 triplo platino e un diamante. Un brano che ancora oggi sta facendo ballare nei club di tutto il mondo (Qui il videoclip).

Prosegue la collaborazione con i Goodboys, gruppo che consolida la credibilità che nel tempo è cresciuta e che li pone come una delle realtà più richieste nel mondo della dance, grazie alla loro capacità di comporre melodie accattivanti e orecchiabili.

Per Lose Control si è scelto di puntare sulla voce della cantautrice Becky Hill, che si è fatta conoscere per hit come Back & Forth con MK & Jonas Blue, Wish You Well con Sigala e Gecko con Oliver Heldens, brano che ha raggiunto la vetta della classifica UK e il cui video ha ottenuto oltre 25 milioni di visualizzazioni su YouTube.