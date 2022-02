I Meduza in vetta al mondo... il loro EP è nella Top 20 dei più streammati del 2021

La musica italiana vive un momento d’oro grazie al rock dei Måneskin, e questo è già stato ampiamente detto e scritto, ma anche e sopratutto in un genere che per molto tempo ci ha visti nelle classifiche internazionali, la House Music, che è torna ad essere protagonista grazie ai Meduza, il trio di Producer italiani ospiti insieme ad Hozier della prima puntata del Festival di Sanremo 2022.

Se il 2020 si era chiuso con importanti riconoscimenti tra cui la nomination per la miglior registrazione dance per Piece of Your Heart ai Grammy Awards e ben due premi su tre nomination agli International Dance Music Awards (Miglior canzone dance per Piece of Your Heart e artista rivelazione dell’anno) risultando gli italiani più ascoltati su Spotify nel 2020. Ma anche il 2021 è stato un anno eccezionale per il trio.

Sono stati i primi italiani ad esibirsi live nel famosissimo The EllenDegeneres Show, hanno realizzato un remix di Bad Habits per Ed Sheeran e pubblicato l’EP Introducing Meduza.

E proprio questo progetto ha regalato ai Meduza una nuova soddisfazione. Infatti secondo una classifica su dati provenienti da chartdata (canale dedicato alla raccolta dati sulla musica) il loro album è risultato nella Top 20 dei dischi più streammati al mondo, per la precisione alla posizione numero 12 con oltre 2 miliardi di streaming.

Un risultato straordinario se si conta che, non solo i Meduza sono gli unici italiani in questa classifica, ma che davanti a loro ci sono artisti del calibro di Olivia Rodrigo, Justin Bieber e Lil Nas mentre alle loro spalle figurano addirittura Drake, Ed Sheeran e Kanye West.