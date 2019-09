Si scaldano i motori per la prima edizione del Mediterranean Stars Festival, kermesse musicale nata con la precisa idea di promuovere un’identità culturale che racchiude il Mediterraneo.

La terza tappa del 2019 di Radio Italia Live, che si svolgerà il 4 ottobre, sarà parte integrante di un evento che idealmente porterà la musica del nostro paese al di fuori dei confini nazionali abbracciando una terra che racchiude arte e cultura a 360 gradi.

Questa mattina a Malta si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Mediterranean Stars Festival alla presenza, tra gli altri, del Ministro del Turismo Konrad Mizzi.

MEDITERRANEAN STARS FESTIVAL – LA CONFERENZA STAMPA

Durante la conferenza stampa è stato svelato dal Presidente di Radio Italia Mario Volanti che la serata sarà presentata da Marco Maccarini insieme a Manola Moslehi con la straordinaria partecipazione di Amadeus, conduttore e Direttore Artistico del prossimo Festival di Sanremo (Qui il nostro articolo sulle novità della sezione Giovani del prossimo anno).

Importanti le parole di Konraz Mizzi:

“Ci sono una serie di ambizioni e sfide comuni tra i paesi del Mediterraneo e avremmo tutti da guadagnarci da relazioni economiche più strette e accordi nel settore del turismo. I paesi del Mediterraneo non competono soltanto tra di loro ma devono far fronte ad una competizione sempre più forte con il resto del mondo. È perciò di vitale importanza che essi lavorino insieme per incrementare efficienza e competitività. È altrettanto importante stringere alleanze strategiche per creare insieme iniziative di marketing per mantenere un livello competitivo alto e consolidare una posizione di forza nel mercato globale del turismo.”

Il Mediterranean Stars Festival non sarà l’unico evento organizzato per i turisti che hanno programmato una trasferta a Malta per il concerto del 4 ottobre.

Il giorno successivo, sabato 5, a Valletta si terrà la Notte Bianca, con attività e musei aperti fino a tutta la notte.

Il Mediterranean Stars Festival si configura, quindi, come uno degli appuntamenti più importanti dell’anno a Malta, in una stagione non convenzionale, essendo in pratica appena terminata quella estiva.

Andrew Agius Muscat, Cofondatore e Segretario Generale del Mediterranean Tourism Foundation, sottolinea che:

“Il Mediterranean Stars Festival nasce dalla volontà di usare la musica come uno strumento per riunire le persone, promuovere la pace e rafforzare un’identità mediterranea comune. È innegabile che la musica sia un linguaggio universale, un potente mezzo che unisce i popoli. La musica è anche cultura e la cultura è l’elemento fondamentale di tutti gli eventi che creano esperienze memorabili, stimolo principale del turismo moderno. L’area del Mediterraneo è considerata la culla della civiltà e della cultura e attrae più di un terzo del turismo internazionale. La musica mediterranea con le sue singolari caratteristiche ha influenzato la scena musicale internazionale non solo in termini di generi come l’opera, ma anche attraverso il successo di importanti artisti come Luciano Pavarotti, Frank Sinatra, Madonna, Tarkan, Cheb Khaled, ecc. L’obiettivo del Mediterranean Stars Festival è di diventare l’evento principale per la musica mediterranea sia per cantanti e musicisti affermati che emergenti con un forte legame artistico con l’area.”

IL CAST DEL CONCERTO DEL 4 OTTOBRE

Sul palco, diretti dal Maestro Bruno Santori alla guida della Mediterranean Orchestra, saliranno sul palco:

Alessandra Amoroso, Boomdabash, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Francesco Gabbani, Gué Pequeno, J-Ax, Mahmood, Max Pezzali, Raf, Umberto Tozzi, Khaled, Ira Losco, The Travellers.

Apriranno la serata gli artisti maltesi Nicole Frendo e Red Electrik.

Da sottolineare l’importanza dell’evento anche dal punto di vista eurovisivo. Hanno partecipato all’Eurovision Song Contest ben 6 artisti tra coloro che saliranno sul palco. Ira Losco e Mahmood sono anche saliti sul gradino di mezzo del podio.

IN DIRETTA E IN DIFFERITA

La serata, che a Malta sarà a ingresso libero, sarà trasmessa in diretta in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà poi replicata in differita su Real Time successivamente.