“Discordia, Armonia e altri stati d’animo”: è il nuovo viaggio musicale di Mecna

Mecna è pronto a tornare con un nuovo album che, già dal titolo, racconta la sua natura introspettiva e sfaccettata: Discordia, Armonia e altri stati d’animo.

Il nuovo disco uscirà il 24 ottobre per EMI Records Italy/Universal Music Italia e sarà disponibile in diverse versioni fisiche, tra vinili e CD, con cover alternative che riflettono i diversi stati d’animo dell’artista. Un progetto che conferma ancora una volta la capacità di Mecna di rendere la musica un viaggio interiore collettivo.

Ad anticipare l’uscita del disco ci sarà Ritratti, singolo uscito il 26 settembre.

Un lavoro che nasce dagli stati d’animo

Discordia, Armonia e altri stati d’animo arriva a distanza di due anni e mezzo da Stupido Amore e a pochi mesi dall’EP Introspezione, con cui Mecna ha aperto un nuovo capitolo della sua ricerca musicale. Al centro ci sono le emozioni universali, trattate con uno stile che è diventato la sua cifra: testi intimi ma mai autoreferenziali, capaci di parlare a chi ascolta come a un confidente. «È un album a cui ho lavorato con calma e passione – spiega – un disco che ha vissuto tante vite e che si è trasformato molto durante il processo creativo. Ho cercato di mettere in primo piano la scrittura, senza inseguire la perfezione, lasciandomi guidare dall’istinto e dall’immediatezza».

Nel suono trovano spazio influenze che vanno da Dominic Fike a Dijon, passando per Bon Iver, Rex Orange County e Kevin Abstract: riferimenti internazionali che si intrecciano con l’identità personale di Mecna, tra elettronica e atmosfere lo-fi. La melodia resta più discreta rispetto ai lavori precedenti, ma quando compare amplifica l’intensità dei testi, in un equilibrio nuovo e volutamente imperfetto.