Max Pezzali la scaletta e calendario aggiornato del Max 90 Live

Max Pezzali Scaletta concerto e calendario aggiornato.

Continuano ad aggiungersi date al calendario del tour estivo Max 90 Live, quello che potremmo benissimo definire come il tour di maggior successo dell’estate 2021 con 40 date all’attivo.

Un tuffo negli anni ’90, un decennio che nella musica italiana ha come simboli proprio Max Pezzali e gli 883. Ecco il calendario aggiornato:

MAX 90 LIVE

venerdì 02 luglio 2021 – Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria (data zero)

domenica 04 luglio 2021 – Pistoia @Piazza Duomo

giovedì 08 luglio 2021 – Ferrara @Ferrara Summer Festival – Piazza Trento e Trieste

venerdì 09 luglio 2021 – Ferrara @Ferrara Summer Festival – Piazza Trento e Trieste

domenica 11 luglio 2021 – Palmanova (UD) @Piazza Grande

lunedì 12 luglio 2021 – Palmanova (UD) @Piazza Grande

Giovedì 15 luglio 2021 | Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park (3^ data)

venerdì 16 luglio 2021 – Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park

sabato 17 luglio 2021 – Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park

lunedì 19 luglio 2021 – Bologna @Sequoie Music Festival

mercoledì 21 luglio 2021 – Villafranca (VR) @Castello Scaligero

giovedì 22 luglio 2021 – Villafranca (VR) @Castello Scaligero

sabato 24 luglio 2021 – Bellinzona, Svizzera @Castle on Air

Giovedì 29 luglio 2021 | Torbole (TN) @Parco Pavese NEW

Sabato 31 luglio 2021 | Castelnuovo di Garfagnana (LU) @Mont’alfonso sotto le stelle

venerdì 06 agosto 2021 | Servigliano (FM) @Parco della Pace

sabato 07 agosto 2021 | Servigliano (FM) @Parco della Pace

Domenica 8 agosto 2021 I Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini

Sabato 14 agosto 2021 | Lecce @Piazza Libertini – Oversound Music Festival

Lunedì 16 agosto 2021 | Roccella Jonica (RC) @Teatro al Castello (2^ data)

Martedì 17 agosto 2021 | Roccella Jonica (RC) @Teatro al Castello

Giovedì 19 agosto 2021 | Follonica (GR) @Parco Centrale

Venerdì 20 agosto 2021 | Follonica (GR) @Parco Centrale

Lunedì 23 agosto 2021 | Forte dei Marmi (LU) @Villa Bertelli

Giovedì 26 agosto 2021 L’Aquila @ La Perdonanza – c/o Teatro del Perdono

Sabato 28 agosto 2021 | Taranto – Rotonda del Lungomare

Lunedì 30 agosto 2021 | Mantova @Palazzo Te – Mantova Live

Mercoledì 01 settembre 2021 | Vercelli @ Piazza dell’antico ospedale – “Metti una sera a Vercelli”

Venerdì 03 settembre 2021 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Sabato 04 settembre 2021 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Domenica 05 settembre 2021 | Viterbo @ Prato Giardino

Martedì 07 settembre 2021 | Catania @Villa Bellini

Mercoledì 08 settembre 2021 | Catania @Villa Bellini

Sabato 11 settembre 2021 | Vicenza @Piazza dei Signori

Lunedì 13 settembre 2021 Firenze @Anfiteatro delle Cascine

Martedì 14 settembre 2021 | Lanciano (CH) – Villa Parco delle Rose

Mercoledì 15 settembre | Real Belvedere di San Leucio (Caserta)

Venerdì 17 settembre| Casa Emilia – Festa Unità Arena del Lago (Modena)

Sabato 18 settembre 2021 | Fossano (CN) @Piazza degli Acaja

Domenica 19 settembre 2021 | Fossano (CN) @Piazza degli Acaja

Nel 2022 Max Pezzali sarà protagonista del San Siro Canta Max, il grande evento che lo vedrà per la prima volta sul palco dello Stadio di Milano ((data zero prevista per il 10 luglio 2022 a Bibione). LEGGI QUI

MAX PEZZALI SCALETTA CONCERTO

Medley Non me la menare – Te la tiri – 6 1 sfigato

Medley Un giorno così – Rotta x casa di Dio

Medley Weekend – S’inkazza – Jolly Blue

Medley Innamorare tanto – Nella notte

Sei un mito

Medley Viaggio al centro del mondo – La radio a 1000 watt

Medley Viaggio al centro del mondo – La radio a 1000 watt Hanno ucciso l’uomo ragno

Ti sento vivere

Nient’altro che noi

Nessun rimpianto

La dura legge del gol

La regina del celebrità

Gli anni

Finalmente tu

L’ultimo bicchiere

Io ci sarò

Aeroplano

Se tornerai

Medley Una canzone d’amore – Come mai

Medley Una canzone d’amore – Come mai Con un deca

Il grande incubo

La regola dell’amico

Medley Nord sud ovest est – Tieni il tempo​

Foto di copertina di Francesco Prandoni