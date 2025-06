Max Francese tra libertà e synth-pop: fuori ora il nuovo singolo Vampire

MAX FRANCESE ha pubblicato Vampire, il nuovo singolo dalle sonorità dance e synth-pop

Tra elettronica oscura e messaggi di libertà personale, Max Francese torna con un singolo che nasce dalla collaborazione con il produttore e dj Dimitri Tenot e prosegue il percorso artistico iniziato con Holax3.

MAX FRANCESE – VAMPIRE, UN INNO ALL’AUTENTICITÀ

Vampire si muove su coordinate dance contaminate da atmosfere misteriose e synth-pop, raccontando con suoni e parole un viaggio interiore verso l’affermazione di sé. Dopo Holax3, il nuovo singolo rappresenta un ulteriore passo nella definizione di un sound personale e riconoscibile.

“Vampire e Holax3 sono più di semplici tracce per me. Sono un messaggio. Con questi brani voglio aiutare le persone a sentirsi più sicure di sé, più forti nella propria pelle. Viviamo in un mondo dove spesso ci sentiamo giudicati o fuori posto, e con la mia musica cerco di dire: non importa cosa pensa la gente, vivi come vuoi, sii te stesso senza scuse”, racconta l’artista.

“Entrambi parlano di libertà personale, di autenticità. Voglio che chi ascolta si senta capace di prendersi il proprio spazio, senza paura. Se anche solo una persona, dopo aver ascoltato una mia canzone, si sente un po’ più forte, un po’ più libera… allora ho fatto il mio.”

DAL TEATRO MUSICALE ALLA SCENA POP-DANCE

Max Francese ha un background ricco e trasversale: nato come ballerino e performer, ha partecipato a numerosi musical come Chica Vampiro, Jersey Boys, Kinky Boots, Saturday Night Fever e Hairspray. Parallelamente, ha lavorato come attore in spot per brand come Sky, Samsung e Huawei e come ballerino anche per il cinema di Bollywood.

Nel 2013 debutta nel mondo discografico con So Sweet, brano prodotto da DoNotRecords e scritto con Fabio Intiso, Dario Spada e Riccardo Scirè. Da lì in poi pubblica singoli come Run (in collaborazione con il liricista americano Charlie Mason e Jonas Thander) e Slo-Mo, suo primo singolo in italiano, scritto e prodotto da Alex Trecarichi.

Nel 2024 dà il via a una nuova fase musicale insieme a Dimitri Tenot: un progetto che affonda le radici nella libertà di espressione e nella ricerca di un’identità sonora fuori dagli schemi.