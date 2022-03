Anteprima video: Mauro Di Maggio in “Senza stelle e senza luna” è un angelo nero con un importante messaggio da comunicare

Mauro di Maggio Senza stelle e senza luna è il titolo del nuovo singolo del cantautore fuori da venerdì 25 marzo e di cui oggi vi presentiamo in anteprima esclusiva il video ufficiale.

Il cantautore recentemente ha curato, composto e prodotto la colonna sonora dello spettacolo teatrale Il nodo con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna.

La storia di questa canzone e dietro al video che la accompagna, è molto particolare e tratta un tema sempre attuale in una forma molto originale.

Mauro Di Maggio, che negli ultimi anni ha anche interpretato un giovane Renato Zero nei clip del cantautore, interpreta un Angelo, con le sue ali nere, si risveglia in una antica cattedrale abbandonata che diventerà subito la sua dimora.

Da lì inizia a sentire e percepire le voci del mondo terreno. Viene subito coinvolto e catturato dal richiamo di una ragazza avvolta dalla sua sofferenza e solitudine. Sola, nel suo mondo di gioielli e superficialità, per anni costretta a vendere il suo corpo.

Stanca di questa vita, di questo vuoto che la circonda, vuole trovare il coraggio di abbandonare tutto e ricominciare una nuova esistenza. Gli occhi di un suo fedele “amico”, cliente innamorato, la inteneriscono, ma non la fanno innamorare. Arriverà, quindi, il giorno in cui lascerà alle spalle tutto: la casa con i lustrini, la vecchia vita e il suo innamorato.

Mauro Di Maggio Senza stelle e senza luna video e testo

Il videoclip è interpretato da Viktoire Ignoto, attrice, giornalista, modella di origini italo-ceche, che annovera tra i suoi film più recenti Occhiali Neri di Dario Argento, Dante di Pupi Avati e Rinascere di Umberto Marino.

Nel video è presente anche Fabrizio Crociani (ex membro della band musicale dei Ragazzi Italiani, artista che ha alle spalle anche diverse esperienza da attore). Ecco come ne parla Mauro che ci ha dato il piacere di poterlo ospitare in anteprima sulle nostre pagine…

Vorrei ringraziare gli amici di All Music Italia per aver deciso di affiancarmi in questa nuova avventura.

Questa canzone è cosi vicina al respiro dei miei pensieri. Chi non ha fatto i conti con il rapporto che si crea con la vita, con la società, con le persone, il vissuto.

Noi pensiamo, ci relazioniamo e spesso ci guardiamo e ci giudichiamo come gli altri ci guardano e ci giudicano.

E soffriamo per questo, per le incomprensioni.

Per la mancata consapevolezza di noi e del nostro essere.

Poi un giorno, stanchi di tutto, rompiamo ogni vecchia credenza o convinzione e iniziamo a capire che la vita è la nostra e che dobbiamo decidere noi della nostra esistenza, della nostra felicità.

Allora lo sguardo e l’espressione iniziano a mutare e così la nostra vita.

Ed eccoci di nuovo artefici della nuova esistenza.

Una nuova esistenza diretta alla gioia.

Questa è Senza Stelle e Senza Luna”.

Senza Stelle e Senza Luna

(Mauro Di Maggio)

Sei stanca di parlare

sei stanca di piangere e non capire

sei stanca della gente che non dice più niente

quanti baci ti hanno tradito

quanti deserti ti hanno regalato

con un cesto di illusioni hai attraversato le stagioni

ma le giostre non girano più

per te che sei già grande

mi prendi in un istante perché vuoi tutto adesso..

Senza stelle e senza la luna

ci sono solo io e ci sei soltanto tu

senza favole e senza fortuna

basto solo io, basti solo tu..

Respira con la mia bocca

e afferra le mie mani

resta fino a domani

io riposo nei tuoi raggi di sole

tu dormi tra le mie braccia che ora sono un giardino

resta fino al mattino.. fino al mattino..

Senza stelle e senza la luna

ci sono solo io e ci sei soltanto tu

senza favole e senza fortuna

basto solo io, basti solo tu

e un po’ d’amore per guarire una vita..

senza magie e senza stelle..

Foto di Vanessa Litardi