Matteo Paolillo annuncia il nuovo album, “Con te”, e le date del tour

Dopo il grande successo di Origami all’alba e quello che da anni accompagna la serie tv Rai Mare fuori, per Matteo Paolillo, cantautore e attore, è arrivato il momento di lanciare il nuovo disco e di presentare le sue canzoni in tour.

Anticipato venerdì 21 aprile da un nuovo singolo, Liberatemi, il 19 maggio arriverà per ADA Music Italy Con te. Il disco è in preorder sullo shop di Warner Music Italy in versione limitata autografata in bundle con i biglietti dei concerti che l’artista terrà a fine anno.

L’album conterrà tematiche che stanno a cuore al suo autore come l’importanza dell’amore, del senso di comunità, della forza che c’è nel non aver paura a mostrarsi vulnerabili. Matteo ne parla così:

“Un progetto musicale che racconterà di me e non più solo di Edo. Siamo tutti legati dalla stessa energia, tutti diversi ma tutti uguali. La mia voce sarà un soffio di empatia, un canto di speranza. Dove l’umanità si fonde sempre di più con la macchina, noi lotteremo sempre per le emozioni che ci rendono umani”.

Matteo Paolillo live

Ricordiamo inoltre che Matteo Paolillo sarà sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma. Queste invece le date live prodotte da OTR LIVE in cui sarà accompagnato dalla band e dal suo producer, Lolloflow:

29 novembre – Milano – Alcatraz

16 dicembre – Roma – Atlantico

21 dicembre – Napoli – Casa della Musica

