Matteo Paolillo e la Suba Crew pubblicano il singolo “Hiroshima” e partono in tour!

Matteo Paolillo – Icaro pubblica con la Suba Crew (PJ e Lolloflow) il singolo Hiroshima per Orangle Records. Contemporaneamente partiranno i live per l’estate 2022.

La prima data confermata è al Largo Venue di Roma l’8 maggio (qui per i biglietti), show in cui i tre artisti presenteranno al pubblico il nuovo singolo fuori dal 6 maggio 2022. Ecco lo descrivono:

Con il brano “Hiroshima” abbiamo voluto evidenziare la crisi che l’amore vive al giorno d’oggi, dove odio, guerra e incertezze ci annullano, rischiando di toglierci anche il diritto più importante di tutti, quello di amare. Il mood distopico è valorizzato dalle sonorità avanguardiste di Lolloflow

Durante il concerto verranno proposti alcuni brani del primo album della crew, Matrioska (2018), e gli ultimi singoli da solisti di Matteo Paolillo – Icaro, PJ e Lolloflow.

Matteo Paolillo – Icaro viene da un anno ricco di soddisfazioni. Il cantante infatti è anche un attore sulla cresta dell’onda con quasi 500.000 follower su Instagram ed è uno dei protagonisti di Mare Fuori, serie TV di grande successo andata in onda su Rai2.

Per la serie Paolillo, su produzione musicale di Lolloflow, ha inciso la sigla ‘O Mar For che a oggi conta più di 5 milioni di stream ed è stata inserita in alcune delle più importanti playlist di Spotify. L’artista ha poi pubblicato il primo EP con 7 pezzi intitolato Edo.

PJ invece nasce in una casa di ringhiera milanese, un microcosmo popolare fatto di mille suoni, colori e dialetti. Da quando era al liceo scrive e rappa per comunicare con gli altri, per il resto preferisce ascoltare.

Lolloflow è il nome d’arte che scaturisce dalla forte esigenza di un ragazzo di esprimere il suo profondo mondo interiore attraverso la musica e le vibrazioni. Sviluppa la passione per la musica a 12 anni grazie al pianoforte. Consegue diversi diplomi formativi nel proprio strumento, ma si avvicina al rap e al genere dell’hip hop all’età di 18 anni.

A vent’anni forma il suo primo collettivo Rap, Suba Crew, che si rivela determinante per la propria formazione professionale e artistica.