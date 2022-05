Matteo Crea: nel singolo d’esordio, “A casa dei miei”, l’inno di una generazione confusa ma dal forte senso di indipendenza

Dopo l’annuncio della creazione di LATARMA RECORDS, l’etichetta discografica di Marta Donà, arriva il primo singolo del primo artista ufficialmente lanciato da questa nuova realtà… A casa dei miei di Matteo Crea.

Partiamo subito con il conoscere meglio Matteo…

Matteo Crea, vero nome Matteo Creatini, è nato a Firenze il 25 novembre del 1995. Scrive canzoni fin da piccolo e in adolescenza trova nel rap la sua valvola di sfogo. Solo in seguito la chitarra diventa l’alleata perfetta per le sue composizioni.

Sogna da sempre la musica, ma nel frattempo arriva, per caso, la recitazione. Nel 2006 è in N (Io e Napoleone) di Paolo Virzì, nel 2014 è protagonista in Short Skin – I dolori del giovane Edo di Duccio Chiarini. Nel 2019 prende parte al cortometraggio di Emilia Mazzacurati, Manica a vento.

Una carriera che continua e che lo vedrà impregnato prossimamente nel ruolo del protagonista in Margini di Nicolò Falsetti, di prossima uscita.

Per quel che riguarda la musica il 2021 è l’anno della sua ripartenza con il nome d’arta di Matteo Crea.

Il brano d’esordio è una canzone che vuole farsi inno di una generazione confusa e che talvolta, spesso, ha paura di crescere nonostante il forte bisogno di indipendenza. Il singolo ha già convinto Apple Music che lo inserito nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

Ecco come l’artista descrive il brano fuori per Latarma Records in collaborazione con BMG:

Ho scritto questa traccia quando un caro amico mi ha raccontato di non poter più fare sesso con la sua ragazza perché viveva in una casa talmente piccola che dormiva nel matrimoniale con la nonna, unica persona che gli era rimasta in quel periodo,.

Foto di copertina di Shipmate