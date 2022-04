Marta Donà, già manager di Mengoni, Michielin e Cattelan, da vita ad una struttura di management, etichetta discografica ed eventi

Marta Donà, da anni una delle figure di spicco della discografia italiana, capace di spaziare dalla gestione e management di artisti (tra loro Marco Mengoni, Alessandro Cattelan e Francesca Michielin) all’organizzazione di grandi eventi lancia oggi con la sua società, La Tarma Srl, tre divisioni che andranno ad occuparli di scouting di emergenti, management, ideazione e produzione eventi e progettualità.

Latarma srl è oggi una società che offre servizi di ideazione, gestione e sviluppo per il mondo dell’entertainment, cultura e eventi e che si struttura con una nuova organizzazione: Tre divisioni, Records, Entertainment e Management, che lavoreranno in completa sinergia tra loro proseguendo il lavoro di una company che in 5 anni si è posizionata come una delle giovani realtà più interessanti e innovative del settore.

Con una particolarità, da Francesca Maffetti a Claudia Carboni, la società è tutta al femminile e in media under 40.

Ma andiamo a scoprire nei dettagli i cambiamenti e le novità.

LA TARMA SI DIVIDE IN TRE: LA NUOVA SCOMMESSA DI MARTA DONÀ

Partiamo da Latarma Records, ovvero la nuova arrivata. Un’etichetta discografica – che debutta proprio ad aprile 2022 – dedicata ad artisti emergenti. Latarma Records si concentrerà sullo scouting seguendo i talenti in tutte le loro fasi artistiche, dalla scrittura alla produzione, dalla promozione al marketing. Partner discografico per questo progetto è una realtà consolidata come la BMG guidata da Dino Stewart.

Ecco cosa ha dichiarato il Managing Director di BMG:

Marta e io ci conosciamo da quando lei era al liceo e io un giovane discografico di belle speranze. Avevamo già deciso che prima o poi avremmo lavorato insieme e infatti già da anni collaboriamo nella gestione editoriale delle canzoni di Marco Mengoni, il primo artista da lei firmato come management.

Oggi, finalmente, Latarma debutta in discografia e BMG ha acquisito definitivamente un know how e un’esperienza grazie alle quali queste due giovani realtà possono creare una sinergia stimolante e proficua per entrambe

Passiamo quindi a Latarma Entertainment, ovvero la divisione che progetta, organizza e produce eventi, spettacoli, mostre offrendo alle aziende servizi che spaziano dalla direzione artistica, agli studi di fattibilità, fino alla ricerca di sponsor. Si occupa di ideazione e sviluppo di format, anche original e branded content.

La produzione degli eventi è realizzata con un partner d’eccezione, Live Nation Italia, leader nel settore del live. Ecco la dichiarazione di Roberto De Luca, Presidente Live Nation Italia:

Siamo entusiasti di partire con questo nuovo progetto che ci permette di diversificare ancora di più l’offerta di Live Nation nel campo degli eventi. Si apre così una nuova avventura che ci vede affiancati ad un partner prestigioso come La Tarma, con cui lavoriamo da molti anni con grande soddisfazione.

Chiudiamo infine con Latarma Management che prosegue la sua attività di gestione di tutte le attività di artisti e personaggi legati al mondo dell’intrattenimento, studiando strategie che ne amplifichino il talento: dallo sviluppo delle idee alla pianificazione di un percorso di crescita, dall’ideazione di progetti alla comunicazione, dal rapporto con i brand, fino alla realizzazione di live e show. Il tutto attraverso la definizione di piani di promozione, comunicazione, diffusione e marketing realizzati sempre su misura.