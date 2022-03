Dopo il successo globale torna Matteo Bocelli con il primo brano in italiano, “Dimmi”, scritto con Mahmood

Matteo Bocelli Dimmi è il nuovo singolo con un testo scritto insieme a Mahmood.

23 anni, figlio del grande tenore italiano conosciuto e amato in tutto il mondo, Matteo Bocelli è seguito dal prestigioso Maverick Management, lo stesso che segue artisti del calibro di Madonna e Paul McCartney, e ha chiuso il suo primo contratto discografico con la Capitol Records, la storica etichetta americana che nel suo roster conta nomi come Paul McCartney, Katy Perry e Norah Jones.

Matteo ha iniziato a studiare pianoforte all’età di sei anni. Nonostante la già grande attenzione internazionale (è stato anche protagonista della campagna mondiale di Guess insieme a Jennifer Lopez), continua il suo percorso di studi ed è prossimo alla Laurea al Conservatorio di Lucca.

Ora, dopo i successi ottenuti con Fall on me (più di 300 milioni di stream nel mondo), Solo e Close, esce in radio con il suo primo brano in italiano, Dimmi.

Il nuovo singolo esce in radio e in digitale per Polydor / Universal Music e vanta un mega cast internazionale. Innanzitutto il pezzo è stato scritto insieme da Matteo Bocelli e Mahmood, la produzione invece è di Jesse Shatkin (Kelly Clarkson, Camila Cabello, Julia Michaels) e il missaggio di Josh Gudwin (Elton John, J Balvin, Justin Bieber).

In questo brano melodia e sonorità urban si incontrano perfettamente per dare vita ad una magica e struggente ballata d’amore in cui Matteo, polistrumentista da quando era piccolo, suona la chitarra.

Il video è diretto dal pluripremiato regista statunitense Eric Ogden e è stato girato a New York City. Il brano è uscito anche nella versione in spagnolo, Dime.

Matteo Bocelli Dimmi testo e audio