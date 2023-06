Matteo Bocelli annuncia l’album d’esordio, “Matteo”, con all’interno un brano scritto da Ed Sheeran

Per Matteo Bocelli è arrivato il momento dell’album di debutto. Matteo, questo il titolo del disco, arriverà in autunno e vedrà una firma di prestigio a livello internazionale tra gli autori… quella di Ed Sheeran.

Sono passati cinque anni dal debutto discografico del ragazzo al fianco del padre, Andrea Bocelli, con il singolo Fall on me. Due anni dopo Matteo, che sogna di arrivare sul palco del Festival di Sanremo, ha iniziato a cantare anche in italiano con il singolo Solo.

Il 22 settembre sarà quindi il momento del suo primo disco in uscita con l’iconica Capitol Records di Los Angeles (in Italia per Capitol Records Italy). Il disco si compone di 12 tracce e contiene sia canzoni in inglese che in italiano.

Apripista dell’album è il singolo, disponibile dal 9 giugno, For You. Questo brano è una dedica speciale a un amico d’infanzia e al bellissimo rapporto che lo lega a lui da sempre. Il brano è stato coscritto dallo stesso Matteo Bocelli e prodotto dal duo elettronico PARISI con i Red Triangle di Los Angeles.

Nel video ufficiale del brano diretto da Giacomo Triglia per Borotalco si vede Matteo in una dining room americana mentre osserva l’evolversi della relazione di una giovane coppia, dai primi momenti di infatuazione a liti appassionate, fino a una dolorosa separazione.

Questa la tracklist del disco:

For You Beautiful Disaster Fasi I’m Here Luccica Me Or You Chasing Stars (scritta da Ed Sheeran) Resti di un’Estate Piove (Solo L’amore) Better Now Quella Sbagliata Honesty

MATTEO BOCELLI – IL TOUR

Il ragazzo è già richiestissimo per i live all’estero. Arriva così l’annuncio con Maverick / WME delle date della prima parte del suo tour mondiale. 30 date in 12 paesi. Questi gli appuntamenti ad oggi confermati del Matteo Bocelli – 2023 World Tou:

11 giugno Somerset, UK – Taunton Cricket Ground – opening for Lionel Richie

27 giugno Hampshire, UK – Broadlands Hampshire – opening for Lionel Richie

14 luglio Newport Beach, CA – Summer Concert Series at Hyatt Regency

15 luglio St. Helena, CA – Charles Krug Winery

22 luglio Rosenheim, Germany- Sommerfestival – opening for Zucchero

28 luglio Koksijde-Bad, Belgium – Kerkplein – Night of the Proms

29 luglio Koksijde-Bad, Belgium – Kerkplein – Night of the Proms

30 settembre Berlin, Germany – Passionskirche

01 ottobre Hamburg, Germany – small Laeiszhalle

03 ottobre London, UK – Palladium

06 ottobre Amsterdam, Netherlands – Royal Theater Carré

07 ottobre Antwerp, Belgium – Queen Elisabeth Hall

09 ottobre Bochum, Germany – Christuskirche

11 ottobre Krakow, Poland – ICE Kraków Congress Centre

14 ottobre Warsaw, Poland – Torwar

16 ottobre Wroclaw, Poland – Hala Stulecia

17 ottobre Vienna, Austria – Simm City

18 ottobre Munich, Germany – Technikum

20 ottobre Paris, France – Salle Pleyel

23 ottobre Switzerland, Zurich – Volkshaus

24 ottobre Milan, Italy – Teatro San Babila

25 ottobre Rome, Italy – Teatro Ghione

25 novembre Las Vegas, NV – The Smith Center

26 novembre Wickenburg, AZ – Del E. Webb Center for the Performing Arts

28 novembre Mesa, AZ – Mesa Arts Center

29 novembre San Diego, CA – Balboa Theatre

01 dicembre dicembre Thousand Oaks, CA – Bank of America Performing Arts Center

04 dicembre Palm Desert, CA – McCallum Theatre

05 dicembre Santa Rosa, CA – Luther Burbank Center

08 dicembre St. Charles, IL – Arcada Theater

12 dicembre Boston, MA – Chevalier Theatre

13 dicembre Huntington, NY – The Paramount

15 dicembre Mashantucket, CT – Foxwoods

16 dicembre Atlantic City, NJ – Sound Waves at Hard Rock Hotel & Casino

21 dicembre Dubai, UAE – (venue and ticket on-sale date to be announced)

I biglietti per le date estere son in vendita sul sito www.matteobocelli.it

