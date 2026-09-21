Matsby svela la tracklist del nuovo album FUORICORSO, disponibile in vinile e su tutte le piattaforme digitali dal 2 ottobre. Il disco era stato anticipato dai singoli MUAY THAI, MACHEBELLO È!, ANNI BASTARDI e SERIE A.

L’artista annuncia inoltre una nuova data live nella sua città. Dopo il tour estivo PRE FUORICORSO Summer Tour 2026, l’artista si esibirà a Genova al Teatro La Claque il 13 novembre, quando Matsby, per la prima volta, presenterà dal vivo l’intero album con una nuova formazione sul palco.

I biglietti sono disponibili a questo link.

Il significato di FUORICORSO e di GODERE

La metafora del fuoricorso nasce nell’ambito universitario, ma viene estesa dall’artista ai traguardi della vita adulta. Nell’album Matsby descrive il sentirsi in ritardo rispetto alle tappe tradizionali come un lavoro stabile, una casa, una relazione duratura, e lo trasforma nella capacità di accettare i propri tempi.

Il brano principale del disco è GODERE, prodotto da Maninni. Il titolo gioca sull’equivoco tra piacere e libertà.

Per l’artista significa riuscire a stare bene con se stessi superando la paura di cambiare direzione anche se necessario. Il brano, infatti, nasce dall’incapacità di chiudere una relazione ormai finita e riflette sulla difficoltà di allontanarsi da ciò che è familiare anche quando fa male.

“Dentro FUORICORSO, GODERE è una delle canzoni che sento più vicine al centro del disco. Parla di lasciare andare quello che pensavamo dovesse renderci felici: una relazione, un lavoro, una strada scelta anni prima, le aspettative degli altri. Anche senza avere necessariamente un’alternativa pronta, soltanto per smettere di restare dove sappiamo di non voler essere”, spiega Matsby.

La tracklist di FUORICORSO

# Titolo 1 FUORICORSO 2 NIENTE È OK 3 SERIE A 4 ANNI BASTARDI 5 GODERE 6 ERAVAMO SOLO NOI 7 DUE FOGLIE 8 MACHEBELLO È! 9 MUAY THAI 10 SBIRCIARE IL FUTURO

Chi è Matsby

Matsby è un cantautore genovese cresciuto tra pop, rap e cantautorato. Negli anni pubblica il progetto Agrodolce e gli album Punto Zero e Post Teenager.

Nel 2025 apre i concerti di Lucio Corsi, Mr. Rain e Alfa e vince il Premio Top Of The Year al Calabria Fest (Rai Isoradio). A fine anno viene anche selezionato tra i vincitori di Area Sanremo e si esibisce sul palco del Suzuki Stage nella 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Nell’estate del 2026 porta in giro il suo progetto e apre le date di Sayf, Clara, Maria Antonietta e Colombre prima di annunciare l’album FUORICORSO, in uscita il 2 ottobre.