Massimo Di Cataldo lancia C’è qualcuno prima di Tale e Quale Show

C’è qualcuno è il nuovo singolo di Massimo Di Cataldo, in rotazione radiofonica dal 18 ottobre 2019. Dal 25 ottobre, il cantautore è tornato in gara per il torneo del programma Tale & Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai1, dopo essere arrivato in finale nella scorsa edizione.

Il brano C’è qualcuno è estratto dall’album di inediti dell’artista, Dal profondo (Dicamusica/Self), uscito a maggio. A proposito di questo nuovo singolo, Massimo Di Cataldo dice: “Ambientata nella notte è la storia di un equivoco, è la necessità di chiarire una situazione…quando ci si allontana si rischia di perdersi e allora qualcuno torna a bussare alla porta del cuore“.

C’è qualcuno è accompagnata da un videoclip diretto da Matteo Bianchi, che vede la partecipazione dell’attrice e fotomodella Antonella Salvucci e della ballerina Francesca Tocca. La prima, dopo gli studi di recitazione a Los Angeles, ha lavorato con registi quali Pupi Avati, Lamberto Bava e Paolo Sorrentino. La seconda è ballerina professionista nel programma Amici dal 2015 ed attualmente è nel cast fisso di Amici Celebrities su Canale 5.

Il video, ambientato di notte, è un gioco di sguardi e desideri che si intrecciano. Un incontro amoroso si consuma in fretta ma il ricordo di un amore persiste come una presenza che non abbandona. Il tutto si svolge nell’elegante cornice del quartiere Coppedè di Roma e negli interni bohémien dello storico hotel Romanico Palace.

Qui di seguito potete vedere il video di C’è qualcuno.

Massimo Di Cataldo – C’è qualcuno – video

C’è qualcuno, il testo

Qui di seguito trovate il testo del nuovo singolo di Massimo Di Cataldo, C’è qualcuno:

Perduti nella notte

tra luci e ombre della città

storie rotte

un cuore che combatte

e non si arrende all’oscurità

ancora batte

per te che sei distante

che non so neanche che strada fai

tornando a casa

che se anche fosse tardi ormai

darai la colpa a me

C’è qualcuno

che ti ama ancora credi

c’è qualcuno

che chiama il tuo nome in questa notte di nessuno

c’è qualcuno

che trova sempre te nei suoi pensieri

Confusi dalla notte

è un cuore che si ritrova qui

ancora batte

alla tua porta batte e tu chissà dove te ne stai

un’altro letto

o come me ti perderai

cercando solo se

C’è qualcuno

che ti ama ancora credi

c’è qualcuno

che chiama il tuo nome in questa notte di nessuno

ancora più di ieri

c’è qualcuno

che aspetta solo entrambi i desideri

c’è qualcuno

C’è qualcuno

c’è qualcuno nella notte

c’è qualcuno

che ti ama ancora credi

c’è qualcuno

c’è qualcuno nella notte

C’è qualcuno

che chiama il tuo nome in questa notte