Massimo Bernardini ricorda Claudio Chieffo su Rai 5 con Michele Monina, Santoianni e Giua

Lunedì 11 luglio Massimo Bernardini dedica il suo programma Nessun dorma a Claudio Chieffo. È la prima volta che la Rai dedica uno speciale a questo artista decisamente importante per parte della musica italiana ma di cui non si parla spesso come per altri nomi.

Lo speciale sul cantautore forlivese scomparso nel 2007 andrà in onda alle 21:10 su Rai 5.

Quasi cinquant’anni di carriera, 114 canzoni incise, 13 album pubblicati e 3.000 concerti in tutto il mondo sono parte del bagaglio di Claudio Chieffo. Mentre spesso l’artista è rimasto nell’ombra i suoi brani sono stati cantati da migliaia di persone. Un cono d’ombra dovuto anche alla sua appartenenza al mondo cattolico nel movimento fondato Don Giussani, cui Chieffo aderì per tutta la vita.

Ospiti di questa puntata due giovani cantautori che omaggeranno con esibizioni live il repertorio di Claudio Chieffo: Giua e Santoianni. Giua interpreterà Amare ancora mentre Santoianni si cimenterà con Sulla collina. Entrambi saranno accompagnati dagli archi dei Fratelli Cavalazzi, e dal pianoforte di Emanuele Sartoris.

Presenti anche il virtuoso dell’organetto Ambrogio Sparagna e il comico e attore Gioele Dix. Questi artisti, insieme a molti altri, nel dicembre 2021 si sono riuniti per cantare 22 canzoni di Claudio Chieffo in un album benefico.

Tra i nomi presenti nel disco Luca Carboni (presente a Nessun Dorma con un esclusivo videomessaggio), Paolo Fresu, Giovanni Lindo Ferretti, Omar Pedrini, Davide Van De Sfroos, Giovanna Marini, Giorgio Conte, Massimo Bubola, Markéta Irglová e molti altri.

Al fianco di Massimo Bernardini e dei suoi ospiti musicali ci saranno anche il critico musicale Michele Monina e Benedetto Chieffo, ideatore e promotore del progetto benefico discografico dedicato al padre, PUNTO FERMO – CHIEFFO CHARITY TRIBUTE.

Tutti uniti per far conoscere meglio questo artista e delinearne un ritratto laico e gioioso, per un personaggio fuori dagli schemi grande amico di Gaber e Guccini e nemico del consumismo e della superficialità. L’album tributo è disponibile qui.