"Cielo di Londra" è il nuovo singolo di Martina Vinci, il brano finalista a Musicultura 2022 segna l'inizio di un nuovo percorso...

Disponibile su tutte le piattaforme streaming, distribuito da The Orchard, il primo singolo di Martina Vinci, Cielo di Londra. Co-prodotta dalla stessa cantautrice insieme a Ginevra Nervi, con mix e master di Gianmarco Grande, il brano non è una prima opera assoluta per la cantautrice che fin da giovanissima scrive e interpreta le sue canzoni. Il singolo, però, segna un nuovo percorso per l’artista genovese che ha deciso così di aprire le porte al suo primo album Nèi.

martina vinci “cielo di londra”

Un brano intimo e certamente non banale, il primo singolo di Martina Vinci che sarà tra i protagonisti della finale di Musicultura 2022. Tra loop station, synth ed effetti vocali, il brano si muove sinuoso creando uno spazio avvolgente e avvincente in grado di accompagnare la voce in un crescendo di intensità ed emotività, fino al ritornello come momento di massima attesa. Immagini ricercate per un testo in grado di aprire una dimensione intima nell’animo della giovane cantautrice, sottolineando i punti deboli e le fragilità dell’essere diventata adulta attraverso i suoi nonostante.

Queste le parole dell’autrice sul brano:

Dicono che a Londra piova di continuo. Quando ci sono stata io c’era il sole quasi sempre. Da lì è nata ‘cielo di Londra’. È una canzone intima e autobiografica, ma è soprattutto la possibilità di rimettere in discussione tutto e di rileggere il passato in modo nuovo, di trovare il sole dove tutti ti dicono con certezza che non ci sarà.

conosciamo meglio l’artista:

Giovane cantautrice genovese, Martina Vinci vanta numerose esperienze, già a partire dal 2011, con numerosi riconoscimenti tra cui il premio Max Parodi e il Premio Zona. Non mancano inoltre le esperienze live come l’apertura dei concerti di Dimartino, Pop X, Emanuele Dabbono, Carmen Consoli, Max Gazzé e Daniele Silvestri, solo per citarne alcuni, proprio in apertura a questi ultimi tre, nell’edizione 2017 di Collisioni Festival, l’artista genovese ha inaugurato la nuova formazione elettroacustica. Dal 2017 entra a far parte degli autori di Edizioni Curci.

