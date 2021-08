La malinconia dopo l’estate nel nuovo singolo di Martina Grillo, “Sessione estiva” fuori per Troppo Records

Martina Grillo ha lanciato nelle scorse settimane il singolo Sessione Estiva su etichetta Troppo Records con distribuzione Universal Music Italia.

Il brano è nato a novembre del 2019 dopo un’estate piena di tutto. L’artista, sdraiata sul letto nella sua cameretta, ha ricordato tutti i momenti importanti passati nel periodo estivo… le ansie per gli esami

della sessione, la voglia di divertirsi con i suoi amici, il mare e il suo amore estivo.

Sessione Estiva parla proprio di questo, dell’estate e di tutto ciò che porta con sé e ciò che ti lascia: la malinconia di quelle sere che vorresti non finissero mai, e di quei piccoli momenti che speri non finiscano subito, lasciandoti l’amaro in bocca.

Parla di quell’amore estivo difficile da dimenticare perché, per la prima volta o dopo tanto tempo, ti sei sentit* viv* e sai che a settembre tutto tornerà alla sua solita routine e farai di tutto per non dimenticare quei momenti e, allo stesso tempo farai di tutto per non pensarci.

Insomma, Sessione Estiva rappresenta la malinconia dell’estate.

Il brano é stato prodotto da rebtheprod e Sala ed esce per la neonata Troppo Records.

Conosciamo meglio Martina Grillo

Classe 2000 Martina comincia a suonare la chitarra all’età di 5 anni e poco tempo dopo arriva anche la voglia/passione di mettere i pensieri su carta e cantarli.

A 16 anni partecipa alla decima edizione di Tour Music Fest, festival che vede in giuria Mogol e inaspettatamente arriva alla semifinale. Da quel momento capisce che quello che vuole fare è cantare e comincia a suonare un po’ ovunque, per strada, nei locali, alle feste con gli amici.

Nel 2019 partecipa ad Alcart, aprendo il concerto della seconda serata e cantando tutte le

sue canzoni per la prima volta.

Il 22 marzo 2020 esce il primo singolo chiamato Blu che riscuote un buon successo. E il 26 febbraio 2021 sulla stessa scia esce il secondo singolo, 4Mura.