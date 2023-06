Martina Cutajar: da X Factor Malta al nuovo singolo “Rise up”

È fuori Rise up, il nuovo singolo di Martina Cutajar, un brano con cui la cantautrice maltese ritrova la consapevolezza di sé.

Martina nasce il 9 agosto 2005 a Malta e inizia a cantare all’età di 7 anni. A 10 impara a suonare il pianoforte mentre è da adolescente che approfondisce gli studi musicali lavorando con Claire McCartin e il famoso coach londinese Joshua de Cadenex.

Dal 2012 partecipa a festival locali, per poi passare a festival internazionali e programma televisivi. Martina Cutajar vince la sfida di canto 2019-2020 Entertainers su Net TV e sempre nel 2019 partecipa al festival italiano Talent World Contest‘ e vince il Grand Prix tra 240 partecipanti.

Nel corso degli anni inizia a scrivere le proprie canzone e diventa così cantautrice. La sua prima canzone è Just the way it is nel 2021.

Martina alla versione maltese di X-Factor dove ottiene quattro sì e raggiunge i Bootcamp.

Martina Cutajar Rise up, il nuovo singolo

Il nuovo singolo di Martina Cutajar è Rise up ed è stato scritto con Giovanni Segreti Bruno mentre la produzione è stata affidata a EUGENE (Eugenio Valente).

La cantautrice racconta così questo brano lancia su etichetta Joseba Publishing:

“Avere più consapevolezza delle proprie potenzialità e avere fiducia in esse, assumendosi quindi responsabilità e concentrazione verso i propri obiettivi. Anche quando tutto va storto e stiamo per perdere la speranza, dobbiamo risollevarci e credere in

noi stessi, anche nei momenti peggiori“.

Qui a seguire il videoclip di Rise up che vede alla ragia Marko Carbone: “Per questo video, ho deciso di mettere in stretta relazione la mia canzone e il suo messaggio con delle immagini che come quadri

rappresentassero una atmosfera dark e glam.” spiega spiega il regista.

“Ho immaginato il video come un’esperienza visiva, che combinasse bellezza, sensualità e coreografia per creare una performance coinvolgente.”

Il set è un contrasto tra luce e ombra, seduzione e tentazione, le scene si alternano tra colori, chiaro e scuro creando un’ambientazione onirica e accattivante. Ho voluto Martina protagonista assoluta, con una scelta di immagine sensualissima legata alla sua straordinaria voce, ma molto forte, che gioca con il lato oscuro della sua sensualità e seduzione come in una partita a scacchi che ha già vinto”.