E’ ora on line il videoclip del singolo di Martina Beltrami Luci Accese (Fiero Dischi / Artist First), brano d’esordio della cantautrice torinese concorrente nell’ultima edizione di Amici (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano, presentato in anteprima ad Amici così come Cara me e Se ti va, ha raggiunto subito la vetta della chiart iTunes e la playlist New Music Friday Italia di Spotify totalizzando oltre 700mila ascolti in 10 giorni sulla piattaforma.

Martina, che nei giorni scorsi è stata ospite di All Music Italia in diretta Instagram, è uno dei volti italiani della campagna globale di Spotify Unlike Any Other, dedicata agli artisti appartenenti alla comunità LGBTQIA+.

MARTINA BELTRAMI LUCI ACCESE – VIDEOCLIP

Il singolo, prodotto da Emiliano Bassi, è accompagnato da un videoclip realizzato da BigUp! Factory, nato da un’idea della stessa Martina. Il video ripercorre la storia raccontata nel brano, con un’alternanza di immagini che rappresentano il sentimento che la giovane cantautrice ha provato dopo la conclusione della prima storia d’amore molto importante.

Momenti di sconforto che l’hanno accompagnata dopo la rottura del rapporto con una ragazza. Scene di rabbia e tristezza si alternano a una sensazione di speranza nel poter continuare a essere una luce accesa per l’altra persona.

“L’idea del videoclip di ‘Luci Accese’ nasce da una videochiamata con due mie amiche. Scherzando, abbiamo iniziato ad immaginare gli scenari più assurdi, fin quanto a me e Camilla, una delle due, è venuta la stessa idea nello stesso preciso istante, ovvero di girare il video in questa camera distrutta, che torna in ordine quando accendo la luce. È stato un bellissimo momento di condivisione tra me e loro, di un progetto per me molto importante, ma sempre col sorriso come succede tra amiche.”

Queste le parole di Martina Beltrami.