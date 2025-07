Martha Rossi torna con “Notti Tristi”: quando l’amore non basta più

Martha Rossi torna con un nuovo singolo dal titolo Notti tristi, una ballad intima e malinconica che mette al centro il senso di solitudine anche quando si è accanto a qualcuno.

Il brano sarà fuori sulle piattaforme digitali da venerdì 18 luglio 2025 per Indaco.

Martha Rossi: da Amici a una carriera tra musica e teatro

Martha Rossi ha partecipato alla settima edizione di Amici, quella vinta da Marco Carta, e che vedeva tra i protagonisti anche Roberta Bonanno e Pasqualino Maione. Proprio a lei si deve l’espressione “Ti brucia”, diventata poi titolo della compilation del programma.

Dopo il talent ha tentato più volte la strada per Sanremo Giovani, per poi pubblicare nel 2011 l’album Musica sarà, autoprodotto ma distribuito da Universal Music. Un disco che ha avuto un padrino d’eccezione: Brian May dei Queen.

Nel progetto hanno suonato anche musicisti del calibro di Neil Murray (Black Sabbath, Whitesnake), Tristan Avakian e Gatto Panceri.

Nel corso degli anni, Martha Rossi ha continuato la sua attività tra musica e teatro, recitando in musical di successo come Peter Pan e We Will Rock You, diventando anche una TikToker molto seguita per i suoi contenuti musicali e ironici. Di recente ha firmato un nuovo contratto discografico con l’etichetta Indaco.

“Notti Tristi”: significato della canzone

Il nuovo singolo Notti Tristi è una ballad che affonda le sue radici in un sentimento di disillusione emotiva. È il racconto di un amore sbilanciato, in cui ci si ritrova ad amare chi non riesce davvero a vederci per ciò che siamo.

Martha Rossi costruisce il brano a partire da una chitarra malinconica e lo arricchisce con immagini notturne, silenzi pesanti, sguardi vuoti. Quelle “notti tristi” diventano metafora del senso di abbandono che si può provare anche stando a fianco di qualcuno.

Testo “Notti Tristi” – Martha Rossi

Martha / Uale / MDM

Sono stata con te di notte di giorno

Senza avere qualcuno a cui parlare

Sono stata con te quei giorni sospesi

in cui piu ci sei piu non passano le ore

Sono stata con te la sera a milano

a guardare il mondo dal mio monolocale

Sono stata con te

Ma tu non eri con me

Corro e non arrivo mai alla vetta

colpa del disordine che ho sempre in testa

se prima avevamo una scelta

ora no, non piu

cerco ancora la mia via d’uscita

resto intrappolata nella stessa scena

proprio la tua preferita e la metti in loop

Sono stata l’unica per te

ora cosa siamo noi

solo notti tristi e poi

ancora mille volte io

sarò stata quella accanto a te

e tu quello a dirmi addio

se vuoi farlo a modo mio

ora lascia stare

quelle parole che

non sai pesare

mai

sembrano vuote ma

non ci riesco a non pensare io

sono stata l’unica per te

ora cosa siamo noi

solo notti tristi e poi

ancora mille volte io

Sono stata con te di giorno di notte

ci penso piu volte

e mi sembra di impazzire

sono stata forte

piu forte

hai rubato una parte di me

che non mi riesci mai capire

sono stata marta francesca vanessa

ma tu vuoi una maschera

che non so indossare

sono stata con te

ma tu non eri con me

Sono stata l’unica per te

ora cosa siamo noi

solo notti tristi e poi

ancora mille volte io

sarò stata quella accanto a te

e tu quello a dirmi addio

se vuoi farlo a modo mio

ora lascia stare

Ancora che ci diciamo basta

non è la prima né l’ultima volta

in cui fa male ma lasciamo correre

persi in una manciata di polvere

ora respiro l’aria che mi manca

e non sento la pressione che mi schiaccia

penso quanti passi falsi per sentirti un po vicino

per un amore appassito

Sono stata l’unica per te

ora cosa siamo noi

solo notti tristi e poi

ancora mille volte io

sarò stata quella accanto a te

e tu quello a dirmi addio

se vuoi farlo a modo mio

ora lascia stare

quelle parole che

non sai pesare

mai

sembrano vuote ma

non ci riesco a non pensare io

sono stata l’unica per te

ora cosa siamo noi

solo notti tristi e poi

ancora mille volte io