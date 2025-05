Martha Rossi, ex Amici: “Universal ha cancellato tutta la mia musica online”

Martha Rossi, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato in un video su TikTok cosa è accaduto alla sua carriera discografica e perché la sua musica, un tempo distribuita da Universal Music, è scomparsa dalle piattaforme digitali.

Martha Rossi e il mistero della musica cancellata

Martha Rossi ha partecipato alla settima edizione di Amici, la stessa vinta da Marco Carta, in un’annata che vedeva in gara anche Roberta Bonanno e Pasqualino Maione. Proprio a Martha si deve la celebre espressione “Ti brucia”, diventata titolo della compilation del programma.

Dopo il talent ha provato a prendere parte in alcune occasioni a Sanremo Giovani per poi pubblicare l’album Musica sarà nel 2011. Disco da lei autoprodotto e distribuito da Universal Music con un padrino d’eccellenza: Brian May dei Queen.

Musica sarà non è stato un progetto qualunque. Tra i musicisti coinvolti anche Neil Murray (Black Sabbath, Whitesnake), Tristan Avakian e Gatto Panceri.

Negli anni Martha Rossi ha preso parte a musical di successo come Peter Pan e We Will Rock You, diventando anche una TikToker molto seguita.

Martha Rossi: “Universal ha cancellato tutta la mia musica con un clic”

Nel video pubblicato su TikTok, Martha Rossi ha ripercorso con sincerità e amarezza cosa è successo alla sua carriera discografica e alla sua musica dopo che, con l’avvento di Spotify nel 2013, venne caricata sulla piattaforma.

“La domanda che mi hanno fatt spesso è: che fine ha fatto la tua musica?”, spiega. L’album Musica sarà, come spiega la cantante, è stato distribuito nel 2011 da Universal con un contratto valido cinque anni. L’artista, secondo quanto racconta, si è accorta che qualcosa non tornava: “Quando fai un album con una casa discografica, loro devono mandarti un rendiconto mensile, anche se è a zero. Questa cosa è successa solo nei primi mesi, poi più niente”.

Con l’aiuto del suo avvocato, l’esperto di diritto musicale Misitano, ha cercato di ottenere la proprietà digitale del progetto una volta scaduto il contratto quinquennale. Ma, secondo quanto racconta, non ha ricevuto risposta ma non solo… “Universal ha avuto la bellissima idea di cancellare il mio storico musicale online. Tutto con un clic. Niente più musica, niente ascolti, niente numeri. Come se non fosse mai esistito. Quando ho scoperto che era sparito tutto, mi è crollato il mondo addosso. Mi sono sentita senza niente, senza la mia storia”.

Nonostante lo sconforto, Martha ha scelto di ricominciare: “Ho ricaricato tutto da sola, ma ovviamente dopo tanti anni non potevo più recuperare gli ascolti che avevo prima. Oggi numeri e streaming sono fondamentali, e per chi come me ha vissuto tutto questo, è una salita difficile soprattutto perché quei numeri sono il tuo biglietto da visita quando vai a presentare il tuo progetto alle case discografiche”.

nuovi progetti in arrivo

Il rammarico della cantante è evidente: “Ho prodotto quell’album con tanti sacrifici. Anche se non arrivavano i soldi, io ero felice lo stesso”, racconta. “Mi sarebbe piaciuto che, invece di cancellare tutto, mi avessero semplicemente lasciato la mia musica. Dopo cinque anni era mia. E invece mi hanno cancellato anche la storia”.

Oggi, Martha Rossi, che ha inviato chi la segue ad ascoltare le canzoni ricaricate, sopratutto il brano a cui è più legata, Distante, è al lavoro su nuova musica: “Sto lavorando sodo e con tanta precisione. Se volete supportarmi, aggiungetemi su Spotify e ascoltate anche i miei brani di un tempo. Presto arriveranno cose che vi sorprenderanno, nuova musica”.

Cosa ne pensate della storia di Martha Rossi e della sua musica scomparsa dalle piattaforme? Parliamone insieme sui nostri social!