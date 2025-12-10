10 Dicembre 2025
di
All Music Italia
10 Dicembre 2025

Marte racconta la fragilità dei sentimenti in “luna”, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo EP

Un nuovo capitolo tra nostalgia, distanze emotive e l'EP in arrivo.

Marte presenta il nuovo singolo “luna”
Marte torna con luna, il nuovo singolo che mostra il lato più emotivo della cantautrice milanese.

Dopo aver acceso le luci del club con verdeleopardo, Marte cambia prospettiva e abbassa il respiro. luna, fuori ovunque giovedì 12 dicembre e distribuito da The Orchard, svela l’altra metà del suo universo: fragile, nostalgica, capace di guardare indietro anche quando fa male.

Scritta con menomale e Kimerica – quest’ultima anche alla produzione – la canzone è il secondo tassello di un EP in arrivo nel 2026. Una ballad contemporanea in cui Marte si muove su un tappeto soft e quasi sospeso per raccontare l’incomunicabilità che manda in frantumi una relazione. Lui e lei come due pianeti che non trovano l’orbita giusta: la distanza cresce, il silenzio pesa, la nostalgia diventa l’unico linguaggio possibile.

Presentata in anteprima all’Arci Bellezza durante Milano Cantautori alla Milano Music Week, luna nasce da una serata che profuma di ricordi. Un drink, una sigaretta, i momenti che riaffiorano quando non dovrebbero. In sottofondo una canzone che fa da specchio, senza giudicare.

Marte continua così il suo percorso fuori dagli schemi, tra scrittura diretta, immaginario notturno e un’identità che si sta definendo pezzo dopo pezzo.

Copertina del singolo “luna” di Marte

Chi è Marte

Cantautrice milanese, Marta Marasco – in arte Marte – debutta dal vivo giovanissima e firma poi con Sugar Music, che la porta a Sanremo Giovani 2018 con Nella mia testa. Nel 2021 arriva in finale al 1M NEXT con Sarà per sempre, esibendosi al Concertone del Primo Maggio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Negli anni seguenti prosegue con singoli e concerti, passando da palchi televisivi come X Factor a festival come Porto Rubino. Ora è al lavoro sul suo nuovo EP, in uscita nel 2026, di cui luna rappresenta una delle chiavi emotive.

