Marta Salogni ha ricevuto due nomination ai Grammy 2027 per il lavoro con Rosalía. La produttrice e ingegnera del suono originaria di Capriolo, in provincia di Brescia, figura tra i candidati per Record of the Year con Berghain e per Best Engineered Album, Non-Classical con LUX (Complete Works).

Le candidature, annunciate dalla Recording Academy lunedì 16 novembre, riconoscono il suo contributo tecnico alle registrazioni. Per Berghain, interpretata da Rosalía con Björk e Yves Tumor, il suo management indica nello specifico il lavoro sul mix delle voci.

Marta Salogni ai Grammy 2027: le due candidature con Rosalía

Record of the Year è uno dei premi principali dei Grammy e riguarda la registrazione di un singolo brano. Il riconoscimento coinvolge gli interpreti e i professionisti che hanno contribuito a realizzarla: produttori, ingegneri di registrazione, mixer e responsabili del mastering. Marta Salogni compare nell’elenco ufficiale dei candidati per Berghain fra gli ingegneri del suono e i mixer.

La seconda nomination, per Best Engineered Album, Non-Classical, riguarda invece il lavoro tecnico sul suono di LUX (Complete Works). La Salogni è fra i quindici ingegneri candidati per l’album, insieme, tra gli altri, a Nigel Godrich, Tom Elmhirst e Manny Marroquin. Completano il gruppo i due professionisti del mastering, Bob Jackson e Brian Lee.

Da Björk ai Subsonica: i dischi di Marta Salogni

La presenza di Björk in Berghain si collega a una collaborazione precedente nel percorso di Marta Salogni: nel 2017 aveva curato il mix di Utopia, album dell’artista islandese.

Trasferitasi dall’Italia a Londra, dove lavora nel proprio Studio Zona, la Salogni ha poi mixato Memento Mori dei Depeche Mode, prodotto da James Ford. Ha inoltre prodotto e mixato This Could Be Texas degli English Teacher, vincitore del Mercury Prize 2024.

In Italia, il suo nome è legato anche ai Subsonica: nel 2018 la band le ha affidato a Londra il mix dell’album 8, per il quale ha curato anche la programmazione addizionale.

Il suo lavoro è stato premiato tre volte ai Music Producers Guild Awards: Breakthrough Engineer of the Year nel 2018, Breakthrough Producer of the Year nel 2020 e UK Music Producer of the Year nel 2022. Nel 2024 ha ricevuto anche il riconoscimento di Producer of the Year ai Billboard Italia Women in Music.

I vincitori della 69ª edizione dei Grammy Awards saranno annunciati domenica 7 febbraio 2027. La cerimonia principale si terrà alla Crypto.com Arena di Los Angeles.

Foto dal profilo Instagram di Marta Salogni