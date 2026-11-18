Roberta Bonanno ha pubblicato venerdì 13 novembre 2026 il nuovo singolo Quando il cielo si tinge di blu per Advice Music, disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Il significato di Quando il cielo si tinge di blu di Roberta Bonanno

La canzone accompagna l’ascoltatore nel momento in cui il giorno finisce e lascia spazio alla notte. È l’istante in cui il cielo cambia colore e il tempo sembra rallentare. In questo passaggio tra luce e buio emergono ricordi, desideri e pensieri che nella fretta quotidiana restano spesso inascoltati.

La malinconia presente nel pezzo non assume toni cupi, ma diventa un’occasione per osservare le proprie emozioni con maggiore lucidità. La notte si trasforma in un luogo simbolico che custodisce sogni e speranze, mentre il silenzio offre la possibilità di fermarsi e ritrovare uno spazio per sé.

Roberta Bonanno racconta: “Ci sono momenti in cui il mondo rallenta e tutto sembra trovare una nuova prospettiva. Quando il cielo si tinge di blu nasce da quell’istante sospeso in cui la sera arriva, i rumori si affievoliscono e resta solo lo spazio per ascoltare ciò che abbiamo dentro”.

Il testo e la musica sono di Mauro Lo Sole, che ha curato anche la produzione insieme ad Alberto Boi. L’arrangiamento di Savino Valerio accompagna l’atmosfera contemplativa del brano, mentre Michele Spatola ha seguito la supervisione artistica.

Il singolo è stato registrato al VS Advice Music Recording Studio.

Crediti del brano ▸ Titolo · Quando il cielo si tinge di blu

· Quando il cielo si tinge di blu ▸ Artista · Roberta Bonanno

· Roberta Bonanno ▸ Testo e composizione · Mauro Lo Sole

· Mauro Lo Sole ▸ Arrangiamento · Savino Valerio

· Savino Valerio ▸ Produzione · Mauro Lo Sole, Alberto Boi

· Mauro Lo Sole, Alberto Boi ▸ Missaggio · Alberto Boi

· Alberto Boi ▸ Supervisione artistica · Michele Spatola

· Michele Spatola ▸ Etichetta · Advice Music

· Advice Music ▸ Data di uscita · 13 novembre 2026

Chi è Roberta Bonanno

Roberta Bonanno, nata a Milano nel 1985, si è classificata seconda nella settima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2008. Nel 2009 ha pubblicato l’EP Non ho più paura, entrato nella top 10 FIMI, e l’anno successivo l’album Roberta Bonanno, seguito da diversi singoli e collaborazioni.

Negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Zimbalam al MEI, il Premio FIM per la Miglior Interpretazione e il Premio Mia Martini. Nel 2018 ha partecipato a Tale e Quale Show su Rai 1.

Nel 2024 ha conseguito la laurea in Comunicazione e Multimedia con una tesi sulla storia della musica leggera italiana, raccontata attraverso la carriera di Carlo Conti.

Nel 2026 è stata protagonista del musical The Queen of Rock, un tributo a Tina Turner, portato in tour in diversi teatri e festival italiani.