Roberta Bonanno e Simonetta Spiri: un inno alla forza con “Questa sera metto i tacchi”

È uscito nei giorni scorsi Questa sera mi metto i tacchi, un brano che vede insieme due cantanti donne che il grande pubblico ha conosciuto ad Amici di Maria De Filippi e che ha imparato ad apprezzare nel corso degli anni, Roberta Bonanno e Simonetta Spiri. Il singolo sostiene la ricerca di Fondazione AIRC.

Questa sera metto i tacchi nasce in un momento storico segnato dalla socialità superficiale e mascherata dei social, che ci ha portato a sentirci sempre più soli, costringendoci a fare affidamento sul nostro specchio interiore per affrontare le sfide della vita. Il brano vuole far sentire unite e meno sole quelle persone che, pur consapevoli delle difficoltà, apprezzano ogni istante della loro esistenza come fosse l’ultimo.

Il titolo, Questa sera metto i tacchi, è una metafora dell’amor proprio e della libertà di brillare anche quando il destino cambia la rotta dei nostri sogni, caricandoci di pesi e sfide difficili. La canzone vuole essere un’ode alla vita, un invito a reagire con forza a ogni avversità, senza mai dimenticare che, qualunque sia la battaglia che stiamo affrontando, non dobbiamo mai smettere di amarci.

Sia la Spiri che la Bonanno hanno partecipato ad Amici nel 2007.

Simonetta, nata a Sassari nel 1984, nel 2009 ha pubblicato il suo primo album, Il mio momento, seguito nel 2013 da Quella che non vorrei. Dopo aver spesso sfiorato il palco del Festival di Sanremo nel 2016 ha co-fondato quelle che poi sarebbero diventata Le Deva, raggiungendo il successo con il brano L’amore merita, certificato disco d’oro.

Negli anni successivi continua la sua carriera con vari singoli e progetti, tra cui Elegante (2023) contro il bullismo. Ha sempre alternato il percorso da solista con collaborazioni artistiche e ha mantenuto un forte legame con la sua terra natale, la Sardegna.

Roberta, nata a Milano nel 1985, si è classificata seconda nella settima edizione di Amici. Nel 2009 ha debuttato con l’EP Non ho più paura e nel 2018, dopo diversi singoli lanciati, ha pubblicato l’album Io e Bonnie partecipando anche a Tale e Quale Show (terzo posto). Negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Mia Martini. Nel 2024 ha conseguito la laurea in Comunicazione e Multimedia, dimostrando un impegno costante tra musica e formazione.

Ecco le parole con cui Simonetta Spiri parla di questo nuovo brano:

“Nel maggio 2023, Giuseppe Macchitella, giovane autore sensibile, mi contatta proponendomi di provinare questo brano che aveva già iniziato a scrivere insieme a Rory Di Benedetto. Questa sera metto i tacchi è una melodia classica e senza tempo che esplora i pensieri e le emozioni di chi, pur affrontando una grave difficoltà, lotta per la vita e sogna momenti di spensieratezza.

La canzone vuole essere un omaggio a chi combatte tutti i giorni la propria battaglia ed è un invito alla speranza, riflettendo su stati d’animo complessi ma profondi. Nonostante le attuali logiche di mercato, che raramente favoriscono temi così intensi, ho deciso di condividere il brano con il pubblico, coinvolgendo la mia amica e collega Roberta Bonanno per amplificare il messaggio con una doppia interpretazione. Due voci, due vite diverse, unite nella stessa battaglia e nel desiderio di celebrare la bellezza di sentirsi vivi.

Gli arrangiamenti sono stati curati dal produttore Danilo Ballo, e le voci sono state registrate in Sardegna presso K-Studio di Gabriele Deriu, in arte Kaizen. Durante le registrazioni, Danilo è riuscito a creare ancora più trasporto e unione tra tutti noi in questo progetto così importante per me, dove le emozioni legate alla mia terra hanno rafforzato il legame tra me e Robi, alimentando una collaborazione artistica e umana profonda.

Nonostante il brano non sia stato selezionato per il Festival di Sanremo, abbiamo deciso di pubblicarlo per offrire speranza a chi affronta difficoltà quotidiane. La canzone sostiene Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, con l’auspicio di toccare il cuore di chi ascolta, portando un messaggio di forza, solidarietà e resilienza.”