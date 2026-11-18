Ugo Borghetti pubblicherà venerdì 20 novembre Bebbo & Friends, il nuovo album distribuito da The Firm. Il disco nasce dalla collaborazione con gli amici della scena rap romana: Franco126 ne ha curato la direzione artistica, mentre le produzioni musicali sono firmate da WISM.

Ugo Borghetti, il nuovo album Bebbo & Friends

L’idea alla base di Bebbo & Friends è quella di ritrovarsi attorno a un tavolo tra amici per registrare un disco. Una dimensione che rispecchia la storia musicale di Ugo Borghetti, legata alla Lovegang126 e alle strade di Roma.

Al centro del progetto ci sono i rapporti personali, le notti trascorse nei quartieri della capitale e le esperienze condivise. La Lovegang126 rimane il riferimento attorno al quale si sviluppano i racconti dei brani.

Sul piano musicale, il nuovo album affianca alla matrice rap tradizionale influenze urban e richiami alle atmosfere clubbing. La direzione artistica di Franco126 e le produzioni di WISM accompagnano questa ricerca sonora, mantenendo il legame con lo stile diretto del rapper romano.

Bebbo & Friends, la tracklist: da Franco126 a Massimo Pericolo, tutti gli ospiti

Le tracce di Bebbo & Friends sono dodici e in nove Ugo Borghetti divide il microfono con altri artisti. Dalla Lovegang126 arrivano Franco126, Ketama126, Pretty Solero e Asp126, dal resto della scena romana e nazionale Gianni Bismark, Massimo Pericolo, Tredici Pietro, Gionni Gioielli, Zep Dembo, Branca, Simo GG, Mescal Dom, Brenno e Barrabravas.

Anche il produttore WISM compare al microfono, in Giorno giusto insieme ad Asp126. Il titolo gioca con il Pavarotti & Friends, i raduni in cui artisti diversi dividevano lo stesso palco, e la parte visiva del disco riprende gli scatti più noti di Luciano Pavarotti, abiti compresi.

# Titolo 1 Narcopiso 2 Ultimo banco (feat. Gianni Bismark & Pretty Solero) 3 Compton (feat. Ketama126 & Massimo Pericolo) 4 Amore Narcos (feat. Franco126 & Tredici Pietro) 5 Mamma gialla (feat. Gianni Bismark & Zep Dembo) 6 Caro amico mio (feat. Pretty Solero & Branca) 7 Piazzale Clodio 8 Questo e quello (feat. Asp126 & Gionni Gioielli) 9 Tapparelle (feat. Simo GG & Mescal Dom) 10 Lacrime e odio (feat. Brenno & Barrabravas) 11 Giorno giusto (feat. WISM & Asp126) 12 Bebbo & Friends

Chi è Ugo Borghetti

Ugo Borghetti, nome d’arte di Roberto Anzellotti, è un rapper romano e membro storico della Lovegang126, collettivo nato a Trastevere.

La sua musica nasce dalle esperienze personali e dal rapporto con Roma. Nei testi alterna durezza, ironia e momenti più intimi, raccontando la città e i legami costruiti nel tempo.

Negli anni ha collaborato con artisti come Franco126, Carl Brave, Massimo Pericolo, Ketama126, Pretty Solero e Asp126.

Nel 2019 ha pubblicato Senza Ghiaccio insieme ad Asp126, seguito dal disco solista Primo Soccorso nel 2021 e dall’album di gruppo Cristi e Diavoli.

Scheda album ▸ Titolo · Bebbo & Friends

· Bebbo & Friends ▸ Artista · Ugo Borghetti

· Ugo Borghetti ▸ Data di uscita · 20 novembre 2026

· 20 novembre 2026 ▸ Produzione musicale · WISM

· WISM ▸ Direzione artistica · Franco126

· Franco126 ▸ Distribuzione · The Firm

Foto di Beatrice Chima