Ugo Borghetti, Bebbo & Friends: la tracklist con Franco126, Massimo Pericolo e Tredici Pietro
Dodici tracce prodotte da WISM, in uscita venerdì 20 novembre per The Firm
di Chiara Tebaldini ·
Ugo Borghetti pubblicherà venerdì 20 novembre Bebbo & Friends, il nuovo album distribuito da The Firm. Il disco nasce dalla collaborazione con gli amici della scena rap romana: Franco126 ne ha curato la direzione artistica, mentre le produzioni musicali sono firmate da WISM.
Ugo Borghetti, il nuovo album Bebbo & Friends
L’idea alla base di Bebbo & Friends è quella di ritrovarsi attorno a un tavolo tra amici per registrare un disco. Una dimensione che rispecchia la storia musicale di Ugo Borghetti, legata alla Lovegang126 e alle strade di Roma.
Al centro del progetto ci sono i rapporti personali, le notti trascorse nei quartieri della capitale e le esperienze condivise. La Lovegang126 rimane il riferimento attorno al quale si sviluppano i racconti dei brani.
Sul piano musicale, il nuovo album affianca alla matrice rap tradizionale influenze urban e richiami alle atmosfere clubbing. La direzione artistica di Franco126 e le produzioni di WISM accompagnano questa ricerca sonora, mantenendo il legame con lo stile diretto del rapper romano.
Bebbo & Friends, la tracklist: da Franco126 a Massimo Pericolo, tutti gli ospiti
Le tracce di Bebbo & Friends sono dodici e in nove Ugo Borghetti divide il microfono con altri artisti. Dalla Lovegang126 arrivano Franco126, Ketama126, Pretty Solero e Asp126, dal resto della scena romana e nazionale Gianni Bismark, Massimo Pericolo, Tredici Pietro, Gionni Gioielli, Zep Dembo, Branca, Simo GG, Mescal Dom, Brenno e Barrabravas.
Anche il produttore WISM compare al microfono, in Giorno giusto insieme ad Asp126. Il titolo gioca con il Pavarotti & Friends, i raduni in cui artisti diversi dividevano lo stesso palco, e la parte visiva del disco riprende gli scatti più noti di Luciano Pavarotti, abiti compresi.
|#
|Titolo
|1
|Narcopiso
|2
|Ultimo banco (feat. Gianni Bismark & Pretty Solero)
|3
|Compton (feat. Ketama126 & Massimo Pericolo)
|4
|Amore Narcos (feat. Franco126 & Tredici Pietro)
|5
|Mamma gialla (feat. Gianni Bismark & Zep Dembo)
|6
|Caro amico mio (feat. Pretty Solero & Branca)
|7
|Piazzale Clodio
|8
|Questo e quello (feat. Asp126 & Gionni Gioielli)
|9
|Tapparelle (feat. Simo GG & Mescal Dom)
|10
|Lacrime e odio (feat. Brenno & Barrabravas)
|11
|Giorno giusto (feat. WISM & Asp126)
|12
|Bebbo & Friends
Chi è Ugo Borghetti
Ugo Borghetti, nome d’arte di Roberto Anzellotti, è un rapper romano e membro storico della Lovegang126, collettivo nato a Trastevere.
La sua musica nasce dalle esperienze personali e dal rapporto con Roma. Nei testi alterna durezza, ironia e momenti più intimi, raccontando la città e i legami costruiti nel tempo.
Negli anni ha collaborato con artisti come Franco126, Carl Brave, Massimo Pericolo, Ketama126, Pretty Solero e Asp126.
Nel 2019 ha pubblicato Senza Ghiaccio insieme ad Asp126, seguito dal disco solista Primo Soccorso nel 2021 e dall’album di gruppo Cristi e Diavoli.
Foto di Beatrice Chima
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