In accordo con la famiglia, a un anno di distanza dalla scomparsa – avvenuta lo scorso 6 luglio – Franco126 omaggia Pino D’Angiò con una nuova versione di Gente Intelligente – brano contenuto all’interno dell’album Dancing in Jazz del 1989 – a cui avevano lavorato insieme e che vedrà finalmente la luce domani, venerdì 4 luglio.

“È un pezzo a cui sono molto legato, uno dei suoi più sottovalutati, ma anche uno dei più brillanti e attuali“, ha raccontato Franco126.

Poi, ha aggiunto: “In un certo senso, Gente Intelligente mi sembra la sintesi perfetta della poetica di Pino: ironica e profonda al tempo stesso, con quello spirito un po’ dissacrante e giocoso che lui metteva sempre nelle sue canzoni”.

FRANCO126 E PINO D’ANGIò, “GENTE INTELLIGENTE”: TESTO

In attesa di poter ascoltare la nuova versione di Gente Intelligente, realizzata da Pino D’Angiò insieme a Franco126, qui – di seguito – riportiamo il testo originale del brano:

Ci vuole gente intelligente

Per fare l’amore

Sennò vien fuori un casino

Ci vuole gente intelligente

Anche per pensare

Di fare insieme un bambino

Ci vuole gente intelligente

Anche per parlare

Per stare in compagnia

Ci vuole gente intelligente

Anche pеr non fare

Ci crederеsti, la spia

Ma cosa vuoi di più?

Ma cosa vuoi di più?

Ma cosa vuoi di più?

Per questo voglio te

Per questo voglio te

Per questo voglio te

Ci vuole gente intelligente

Anche per lasciarsi andare

E si può fare

Ci vuole gente intelligente

Anche per peccare

Sì, per peccare

Ci vuole gente intelligente

Anche per far finta di essere normali

Ci vuole gente intelligente

Anche per non essere

Non essere banali, volgari

Per questo voglio te

Per questo voglio te

Per questo voglio te

Ci vuole gente intelligente

Anche per star soli

E qualche volta è dura

Ci vuole gente intelligente

Anche per vincere la solita paura

Ci vuole gente intelligente

Anche per perdere

Per perdere il pudore

Come ci vuole gente intelligente

Per capire in silenzio un dolore

Ma cosa vuoi di più?

Ma cosa vuoi di più?

Ma cosa vuoi di più?

Per questo voglio te

Per questo voglio te

Per questo voglio te

FRANCO126: DA “FUTURI POSSIBILI” ALL’OMAGGIO A PINO D’ANGIò

La nuova versione di Gente Intelligente di Pino D’Angiò arriva a poco più di tre mesi di distanza dall’uscita di Futuri Possibili, il nuovo album di Franco126: un disco sull’amore e sul destino, all’interno del quale troviamo il singolo Nottetempo feat. Giorgio Poi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franco126 (@franchino126)

FRANCO126: LE DATE DEL TOUR ESTIVO

Qui, di seguito, riportiamo le prossime date del tour estivo di Franco126: