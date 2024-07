Pino D’Angiò, addio al cantautore e padre del rap italiano

Cantautore e padre del rap italiano, quest’oggi – sabato 6 luglio 2024 – Pino D’Angiò ci lascia all’età di 71 anni (ne avrebbe compiuti 72 il prossimo 14 agosto), dopo aver affrontato diversi problemi di salute, tra i quali un tumore alle corde vocali, un infarto con arresto cardiaco e un altro tumore, questa volta ai polmoni.

A darne il triste annuncio la moglie Teresa e il figlio Francesco che, con un post su Instagram, lo hanno voluto ricordare così:

“Non esistono parole per spiegare il buio di questo momento. Sei stato il più bel regalo che la vita potesse fare alle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti. La tua anima ha danzato sulle gioie e sulle sofferenze sempre allo stesso modo, con la forza delicata di un leone sorridente. Tutto. Oltre l’immaginabile. Questo eri, sei e rimarrai”.

I funerali si terranno martedì 9 luglio a Pompei.

ADDIO A PINO D’ANGIò

Nome d’arte di Giuseppe Chierchia, Pino D’Angiò è nato a Pompei nel 1952 ed è diventato noto al grande pubblico con “Ma Quale Idea“, brano del 1980 che, lo scorso febbraio, ha riproposto in una nuova versione insieme ai BNKR44 sul palco del Festival di Sanremo 2024, in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetto.

Icona della musica Italo Disco negli anni ’80, Pino ha saputo conquistare il pubblico con i suoi testi ironici e i ritmi coinvolgenti, diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del genere.

Nel 2001 è stato inoltre l’unico italiano a ricevere negli USA il Rhythm & Soul Music Awards, mentre nel 2022 il suo “Okay Okay” è stato scelto da Amazon per gli spot pubblicitari del Black Friday in diversi Paesi del mondo.