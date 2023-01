Torna il collettivo bnkr44 con “Per non sentire la noia”, brano scritto con Davide Petrella

bnkr44 Per non sentire la noia testo e significato del nuovo singolo del collettivo empolese fuori dal 13 gennaio 2023.

Il brano è stato prodotto da Erin, JVLI e dalla bnkr44 e vanta un Artwork di Enrico Rassu, gheray0 e JNX.

bnkr44 per non sentire la noia significato del brano

Questo nuovo singolo è la risposta del collettivo alla domanda “cosa fare quando sembra non esserci scampo alla monotonia?“.

I bnkr44, da sempre immuni alle pause (stanno attualmente lavorando al terzo album in tre anni), tornano a dare prova della loro volontà di crescita con un brano incentrato su un sentimento comune a tutti i componenti e a tanti loro coetanei.

Nati e cresciuti respirando la provincia italiana, nel loro nuovo singolo i 7 giovani rapper, cantautori e producer hanno voluto incanalare tutta la loro disillusione e il distacco nei confronti delle proprie origini. In una chiave di lettura più profonda, tuttavia, la noia diventa per i bnkr sia un nemico da sconfiggere che un forte incentivo al cambiamento; lʼassenza di stimoli, infatti, si trasforma per il gruppo in pura spinta creativa.

Il pezzo è nato durante un writing camp in Puglia ed è stato scritto insieme a Davide Petrella.

bnkr per non sentire la noia testo e audio

E siamo qui a fare niente

Mi piace come lo fai tu

Mi puoi bucare la pelle

Per non sentire la noia

Ma sai la notte è già qui e parla di te

La notte è già qui e parla con me

Di cosa fai

Per non sentire la noia

E balla coi piedi nudi nella tua stanza

Luci e profumi dalla finestra

Che apri un po’ come ti apri con me

Anche se il sole qua non c’è

T-ti volevo dire

Che noi non siamo cantanti (whoa whoa whoa)

Un colpo di fucile

Le tue parole arroganti (whoa whoa whoa)

Che usi contro di me

Che usi contro di me

Per non sentire la noia

Per non sentire la noia

Per non sentire la noia

A volte

Finiamo tra giocattoli rotti

Spaccati, sporchi, ma te ne fotti

Corriamo senza mai sentirci vivi

E siamo in giro a dare il peggio

A rompere il silenzio

E non lasciare che

Sia lui a rompere te

Vorrei non provare niente

Per non sentire la noia

E balla

Coi piedi nudi nella tua stanza

Luci e profumi dalla finestra

Che apri un po’ come ti apri con me

Anche se io

T-ti volevo dire

Che noi non siamo cantanti (whoa whoa whoa)

Un colpo di fucile

Le tue parole arroganti (whoa whoa whoa)

Che usi contro di me

Che usi contro di me

Per non sentire la noia

Per non sentire la noia

Per non sentire la noia

Ma sai la notte è già qui e parla di te

La notte è già qui e parla con me

Di cosa fai

Per non sentire la noia