Testo e significato di Stracci, il nuovo singolo di Angelica Bove in uscita venerdì 20 novembre 2026 per Atlantic Records/Warner Music Italy. La canzone è dedicata alla sorella dell’artista e nasce come una lettera rivolta a una persona che fatica a riconoscere il proprio valore.

Il brano arriva dopo un 2026 che ha visto Angelica Bove partecipare al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, vincendo il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. A gennaio ha pubblicato l’album Tana; a settembre è arrivata Piccola magia, realizzata con prima stanza a destra.

Angelica Bove – Stracci : il significato del brano

Al centro di Stracci c’è la distanza tra il modo in cui la sorella di Angelica vede se stessa e l’immagine che l’artista ha di lei. Il titolo richiama la sensazione di sentirsi a pezzi, mentre la lettera cerca di restituire alla destinataria uno sguardo diverso, che non la riduca alle esperienze dolorose vissute.

Angelica descrive una persona che, anche quando riceve affetto e complimenti, non riesce a comprenderne le ragioni. Il punto non è convincerla con una rassicurazione generica, ma raccontarle ciò che la sorella vede in lei da anni.

Come spiega la cantante:

“Sono anni che desidero che tu possa vederti con i miei occhi. Vedresti quanto sei bella, quanto sei più grande delle cose brutte che ti sono capitate, quanta vita c’è in te, anche quando tu non riesci a sentirla.”

Il singolo è accompagnato da un video scritto e realizzato dalla stessa Angelica Bove, che ha curato anche l’artwork.

Il testo di Stracci

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Stracci” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 20 novembre 2026, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano ▸ Titolo · Stracci

· Stracci ▸ Artista · Angelica Bove

· Angelica Bove ▸ Etichetta · Atlantic Records

· Atlantic Records ▸ Distribuzione · Warner Music Italy

· Warner Music Italy ▸ Data di uscita · 20 novembre 2026

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

NOTA OPERATIVA: testo integrale non fornito; inserire dopo l’uscita solo se disponibile e utilizzabile. Credito fotografico da completare dopo la scelta dell’immagine e la verifica della fonte.

Foto: Alessandro Treves